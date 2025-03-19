Из-за ударов России по газодобывающим площадкам Украина имеет большую потерю добычи собственного природного газа, поэтому вынуждена закупать его на европейском рынке по высоким ценам. Станет ли это причиной для повышения тарифов на газ для потребителей в 2025 году, выяснял Фокус.

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В Украине во время военного положения действует запрет на повышение тарифов на тепло, газ и горячую воду. Согласно закону №2479-ІХ сейчас действует мораторий на повышение цен на газ для населения. Поэтому стоимость сейчас остается неизменной — 7,96 тыс. грн. за тысячу кубометров (с НДС). И даже после окончания отопительного сезона украинцы будут платить за газ по текущим тарифам. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заверил, что сейчас Кабмин не обсуждает изменение коммунальных расценок. Однако эксперты, с которыми говорил Фокус, не советуют расслабляться. "У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", — сказал Шмыгаль.

Тарифы на газ в Украине 2025 года: каковы сегодня цены для потребителей

Кабмин официально продлил действие спецобязательств (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторах газораспределительных систем.

В зависимости от категории потребителей стоимость голубого топлива от Нафтогаза будет колебаться от 7 грн 42 коп до 16 грн 50 коп за кубометр. Для населения же газ и в дальнейшем будет стоить 7 грн 96 коп за куб. Однако если поставщик другой, то может действовать другой тариф. Например, для клиентов Yasno тариф 8,46 грн. за кубометр, а для тех, кому газ поставляет Львовэнергосбыт, тариф 8,20 грн./куб.

Ситуация с тарифами на газ в Украине на самом деле очень непростая Фото: УНИАН

Новые цены на газ: когда ожидать повышения тарифов

Будут ли меняться тарифы после отопительного сезона, то есть с мая 2025-го и какую роль играет действующее военное положение в ситуации с тарифами, Фокус спросил у экспертов отрасли и узнал, что ситуация с тарифами на газ на самом деле очень непростая.

"Мы имеем большую потерю добычи собственного украинского газа, поэтому вынуждены закупать его на европейском рынке и по рыночным ценам, существующим на день покупки. А это втрое дороже, чем себестоимость добычи газа, а также цена установленная Нафтогазом для теплокоммунэнерго или для населения. Поэтому в этой ситуации как Минэнерго, так и Нафтогаз изучают возможность повышения тарифов на газ. Уже сегодня они повысили тарифы для газовой генерации, которая производит электроэнергию. Параллельно с этим они изучают теоретическую возможность повышения тарифов на газ для населения и теплокоммунэнерго", — отметил председатель Союза потребителей коммунуслуг Украины Олег Попенко.

В зависимости от категории потребителей стоимость голубого топлива от Нафтогаза будет колебаться от 7 грн 42 коп до 16 грн 50 коп за кубометр. Для населения же газ и в дальнейшем будет стоить 7 грн 96 коп за куб

Более того, по словам эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, вопрос повышения тарифов на газ для населения уже отработан.

"Схема "убеждения" народа в верности решения повысить тарифы с нынешних 8 грн за кубометр до хотя бы 10-12 грн. — уже отработана. Нужно лишь включить политическую волю, чтобы независимый регулятор поддержал и дал "зеленый свет" для роста тарифов. Хотя при нынешней структуре себестоимости добычи газа, изменении курса валюты, инфляции, ренте, налогах и инвестиционной составляющей, то цена на газ не может быть выше 7000 грн за 1000 куб. м. Это уже тариф для населения, а не цена покупки газа Нафтогазом у "Укргаздобычи". Да, раньше и сейчас тариф даже был выше", — отмечает Корольчук.

На вопрос пересмотра тарифов значительно повлияет фактор возможных выборов в Украине

По его мнению, повышение тарифов будет происходить по схеме подорожания электроэнергии, хотя обоснование такого шага в 2023 году не соответствовало действительности.

"В 2023 году повышали тарифы на электроэнергию для восстановления подстанций, хотя они не имеют никакого отношения к производству электроэнергии. В 2024 году — на восстановление ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. И снова это повышение не имело отношения к тарифам для населения, которые на 90% получают электроэнергию от АЭС. Конечно, убытки "Укрэнерго" и облэнерго присутствуют. Но точно они не имеют никакого отношения к ремонтам", — пояснил эксперт.

В Украине во время военного положения действует запрет на повышение тарифов на тепло, газ и горячую воду Фото: ua-energy.org

Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович сфокусировался на законодательно установленном моратории по пересмотру регулируемых цен для населения в сторону увеличения. Он отметил, что цены могут пересмотреть только в сторону уменьшения. А те коммерческие предложения, которые были актуальны по состоянию на конец февраля 2022 года, являются замороженными. Однако возможна отмена этого моратория.

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"Есть соответствующий пункт в документе, который касается отмены моратория на тепло и горячую воду... Если речь пойдет об отмене этого моратория, скорее всего, это произойдет в конце года. И здесь возникает действительно большой вопрос: отмена будет касаться только горячей воды, или и отношений на рынке природного газа? Если это коснется природного газа, очевидно, путь к пересмотру поставщиками коммерческих предложений будет открыт. Если речь идет о фактически монопольном поставщике газа для населения, для нужд теплоснабжающих компаний, Нафтогаз, то, скорее всего, в условиях отмены моратория в конце года, каких-то резких шагов посреди отопительного сезона осуществляться не будет. Поэтому, по моим прогнозам, правительство пролонгирует постановление по возложению специальных обязанностей на различные компании группы Нафтогаз. Но уже с весны 2026 года, думаю, необходимо будет пересматривать ситуацию с регулируемыми ценами, поскольку Нафтогаз нуждается в оборотных средствах", — пояснил Ницович.

Вопрос повышения тарифов является не просто экономическим, а политико-экономическим Фото: УНИАН

Чего ждать после отопительного сезона

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии Фокусу отметил, что повышать тариф на газ для потребителей необходимости нет даже в условиях нанесения ударов по газовым хранилищам. "Тарифы на газ и потенциальное повреждение подземных хранилищ не являются прямо связанными между собой вещами. Большую роль в определении тарифа — повышать или нет, играет желание Нафтогаза и в дальнейшем действовать в тех условиях финансовой достаточности, комфорта. Именно это будет определяющим фактором", — сказал он.

В целом эксперты уверены, что на вопрос пересмотра тарифов значительно повлияет фактор возможных выборов в Украине.

"Насколько целесообразно во время предвыборного процесса, который не сегодня-завтра начнется, повышать тарифы на газ, тепло, горячую воду? Ведь это приведет к обрушению всех рейтингов власти, поэтому понятно, что в таких условиях вряд ли они будут повышать тарифы. Так как вопрос повышения тарифов является не просто экономическим, а политико-экономическим, не думаю, что власть пойдет на повышение цен для населения и теплокоммунэнерго. Думаю, тарифы на газ, горячую воду, отопление повышать в этом году не будут. Но если выборов не произойдет, и предвыборный процесс перенесут, например, на 2026-й, то шансы на повышение тарифов будут расти", — говорит Олег Попенко.

В свое время Украина взяла на себя обязательства о проведению тарифов на коммуналку до рыночных. А рыночная стоимость газа в Украине газа составляет около 450-500 долларов за тысячу кубометров

Он соглашается с экспертами относительно расчетов повышения тарифов и отмечает, что это будет происходить поэтапно.

"В свое время Украина взяла на себя обязательства о проведению тарифов на коммуналку до рыночных. А рыночная стоимость газа в Украине газа составляет около 450-500 долларов за тысячу кубометров. Если сравнить с соседней Молдовой, то там стоимость газа для населения составляет около 800 долларов за тысячу кубометров. Конечно, Нафтогаз ведет расчеты по повышению в несколько этапов: до 9,5-10 грн. за кубометр, а затем до 12-ти и тому подобное. Чтобы за 3-4 года провести цену на газ до рыночной. Однако пока это расчеты. Когда именно это будут внедрять, поймем позже", — отмечает Попенко.