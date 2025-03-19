Через удари Росії по газовидобувним майданчикам Україна має велику втрату видобутку власного природного газу, тож змушена закуповувати його на європейському ринку за високими цінами. Чи стане це причиною для підвищення тарифів на газ для споживачів у 2025 році, з’ясовував Фокус.

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В Україні під час воєнного стану діє заборона на підвищення тарифів на тепло, газ і гарячу воду. Згідно із законом №2479-ІХ наразі чинний мораторій на підвищення цін на газ для населення. Тож вартість зараз залишається незмінною — 7,96 тис. грн. за тисячу кубометрів (з ПДВ). І навіть після закінчення опалювального сезону українці платитимуть за газ за поточними тарифами. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він запевнив, що зараз Кабмін не обговорює зміну комунальних розцінок. Проте експерти, з якими говорив Фокус, не радять розслаблятися. "У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", — сказав Шмигаль.

Тарифи на газ в Україні 2025 року: якими є сьогодні ціни для споживачів

Кабмін офіційно продовжив дію спецзобов'язань (ПСО) щодо постачання газу. Згідно з рішенням уряду, до кінця опалювального сезону, тобто 30 квітня 2025 року, ціни на газ для споживачів гарантовано не зміняться. Йдеться, зокрема, про побутових споживачів, тобто населення, а також виробників тепла, електрики та операторів газорозподільних систем.

Залежно від категорії споживачів вартість блакитного палива від Нафтогазу коливатиметься від 7 грн 42 коп до 16 грн 50 коп за кубометр. Для населення ж газ і надалі коштуватиме 7 грн 96 коп за куб. Проте якщо постачальник інший, то може діяти інший тариф. Наприклад, для клієнтів Yasno тариф 8,46 грн. за кубометр, а для тих, кому газ постачає Львівенергозбут, тариф 8,20 грн./куб.

Ситуація з тарифами на газ в Україні насправді дуже непроста Фото: УНІАН

Нові ціни на газ: коли очікувати підвищення тарифів

Чи змінюватимуться тарифи після опалювального сезону, тобто від травня 2025-го і яку роль грає чинний воєнний стан в ситуації з тарифами, Фокус запитав у експертів галузі та дізнався, що ситуація з тарифами на газ насправді дуже непроста.

"Ми маємо велику втрату видобутку власного українського газу, тож змушені закуповувати його на європейському ринку і за ринковими цінами, що існують на день купівлі. А це втричі дорожче, ніж собівартість видобутку газу, а також ціна яка встановлена Нафтогазом для теплокомуненерго або для населення. Тож в цій ситуації як Міненерго, так і Нафтогаз вивчають можливість підвищення тарифів на газ. Вже на сьогодні вони підвищили тарифи для газової генерації, яка виробляє електроенергію. Паралельно з цим вони вивчають теоретичну можливість підвищення тарифів на газ для населення і теплокомуненерго", — зазначив голова Союзу споживачів комунпослуг України Олег Попенко.

Залежно від категорії споживачів вартість блакитного палива від Нафтогазу коливатиметься від 7 грн 42 коп до 16 грн 50 коп за кубометр. Для населення ж газ і надалі коштуватиме 7 грн 96 коп за куб

Ба більше, за словами експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, питання підвищення тарифів на газ для населення вже відпрацьоване.

"Схема "переконання" народу у вірності рішення підвищити тарифи із нинішніх 8 грн за кубометр до хоча би 10-12 грн. — вже відпрацьована. Потрібно лише включити політичну волю, щоб незалежний регулятор підтримав і дав "зелене світло" для росту тарифів. Хоча при нинішній структуру собівартості видобутку газу, зміні курсу валюти, інфляції, ренті, податках і інвестиційній складовій, то ціна на газ не може бути вище 7000 грн за 1000 куб. м. Це уже тариф для населення, а не ціна покупки газу Нафтогазом в "Укргазвидобування". Так, раніше і зараз тариф навіть був вищим", — зазначає Корольчук.

На питання перегляду тарифів значно вплине чинник можливих виборів в Україні

На його думку, підвищення тарифів буде відбуватися за схемою здорожчання електроенергії, хоча обгрунтування такого кроку в 2023 році не відповідало дійсності.

"2023 року підвищували тарифи на електроенергію для відбудови підстанцій, хоча вони не мають жодного відношення до виробництва електроенергії. 2024 року — на відбудову ТЕС, ТЕЦ і ГЕС. І знову це підвищення не мало відношення до тарифів для населення, які на 90% отримують електроенергію від АЕС. Звичайно, збитки "Укренерго" та обленерго присутні. Але точно вони не мають жодного стосунку до ремонтів", — пояснив експерт.

В Україні під час воєнного стану діє заборона на підвищення тарифів на тепло, газ і гарячу воду Фото: ua-energy.org

Директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович сфокусувався на законодавчо встановленому мораторії щодо перегляду регульованих цін для населення у бік збільшення. Він зауважив, що ціни можуть переглянути лише в бік зменшення. А ті комерційні пропозиції, які були актуальні станом на кінець лютого 2022 року, є замороженими. Проте можливе скасування цього мораторію.

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"Є відповідний пункт в документі, який стосується скасування мораторію на тепло і гарячу воду… Якщо йтиметься про скасування цього мораторію, скоріш за все, це відбудеться в кінці року. І тут постає дійсно велике питання: скасування стосуватиметься лише гарячої води, чи і відносин на ринку природного газу?.. Якщо це торкнеться природного газу, вочевидь, шлях до переглядання постачальниками комерційних пропозицій буде відкрито. Якщо йдеться про фактично монопольного постачальника газу для населення, для потреб теплопостачальних компаній, Нафтогаз, то, скоріш за все, за умов скасування мораторію в кінці року, якихось різких кроків посеред опалювального сезону здійснюватися не буде. Тож, за моїми прогнозами, уряд пролонгує постанову із покладання спеціальних обов'язків на різні компанії групи Нафтогаз. Але вже з весни 2026 року, гадаю, необхідно буде переглядати ситуацію з регульованими цінами, оскільки Нафтогаз потребує обігових коштів", — пояснив Ніцович.

Питання підвищення тарифів є не просто економічним, а політико-економічним Фото: УНІАН

Чого чекати після опалювального сезону

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у коментарі Фокусу зазначив, що підвищувати тариф на газ для споживачів потреби немає навіть в умовах завдавання ударів по газовим сховищам. "Тарифи на газ і потенційне пошкодження підземних сховищ не є прямо пов'язані між собою речі. Більшу роль у визначенні тарифу — підвищувати чи ні, грає бажання Нафтогазу й надалі діяти в тих умовах фінансової достатності, комфорту. Саме це буде визначальним фактором", — сказав він.

Загалом експерти впевнені, що на питання перегляду тарифів значно вплине чинник можливих виборів в Україні.

"Наскільки доцільно під час передвиборчого процесу, який не сьогодні-завтра почнеться, підвищувати тарифи на газ, тепло, гарячу воду?.. Адже це призведе до обвалення всіх рейтингів влади, тому зрозуміло, що в таких умовах навряд чи вони будуть підвищувати тарифи. Через те, що питання підвищення тарифів є не просто економічним, а політико-економічним, не думаю, що влада піде на підвищення цін для населення і теплокомуненерго. Гадаю, тарифи на газ, гарячу воду, опалення підвищувати цього року не будуть. Але якщо виборів не станеться, і передвиборчий процес перенесуть, наприклад, на 2026-й, то шанси на підвищення тарифів зростатимуть", — каже Олег Попенко.

Свого часу Україна взяла на себе зобов'язання про проведенню тарифів на комуналку до ринкових. А ринкова вартість газу в Україні газу становить близько 450-500 доларів за тисячу кубометрів

Він погоджується з експертами щодо розрахунків підвищення тарифів і зазначає, що це відбуватиметься поетапно.

"Свого часу Україна взяла на себе зобов'язання про проведенню тарифів на комуналку до ринкових. А ринкова вартість газу в Україні газу становить близько 450-500 доларів за тисячу кубометрів. Якщо порівняти із сусідньою Молдовою, то там вартість газу для населення становить близько 800 доларів за тисячу кубометрів. Авжеж Нафтогаз веде обрахунки з підвищення у декілька етапів: до 9,5-10 грн. за кубометр, а потім до 12-ти тощо. Щоб за 3-4 роки провести ціну на газ до ринкової. Проте поки це розрахунки. Коли саме це впроваджуватимуть, зрозуміємо пізніше", — зазначає Попенко.