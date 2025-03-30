Цены не порадуют: во сколько украинцам обойдется пасхальная корзина в 2025

Уже совсем скоро, 20 апреля, украинцы отметят светлый праздник Пасхи. По мере его приближения стоимость продуктов, традиционно входящих в пасхальную корзину, может измениться. Однако на ценообразование повлияют не только праздничные приготовления, но и другие факторы. Фокус собрал все, что сейчас известно про цены на продукты на Пасху в 2025 году.

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Об этом говорится в исследовании компании PromoCodius.

Чем ближе Пасха, тем активнее растет спрос на основные праздничные продукты. В первую очередь это мясо, колбасные изделия, яйца и молочная продукция. Предпраздничный ажиотаж может привести к увеличению цен, особенно с учетом общей тенденции удорожания продуктов, связанной с инфляцией, ростом цен на энергоносители и увеличением производственных затрат.

Аналитики выяснили, что средняя цена пасхального набора в Украине составляет 1124,77 грн, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом.

По сравнению с прошлым годом стоимость пасхальной корзины увеличилась на 17%. Это связано с ростом спроса на отдельные продукты (яйца, муку, мясные изделия и другие), а также с инфляцией. В рамках анализа была рассчитана цена стандартного набора, включающего 10 яиц, 1 кг твердого сыра, 1 кг сырокопченой колбасы, 1 белый батон, упаковку хрена и комплект из трех свечей. Вот во сколько обойдется такой набор в разных украинских супермаркетах:

АТБ — 950,19 грн;

Сильпо — 1124,67 грн;

Auchan — 1114,40 грн;

Novus — 1189,73 грн;

METRO — 1083,93 грн.

Аналитики также подсчитали среднюю стоимость приготовления домашнего кулича, состоящего из 700 г муки, 6 куриных яиц, 180 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, изюма и 40 г дрожжей. Примерная цена на выпечку составляет 202 грн.

Отмечено, что количество людей, которые готовят куличи дома и покупающих их в кафе или магазинах, почти равно — 31% и 33% соответственно.

Инфляции не избежать — как изменятся цены на продукты к Пасхе-2025

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии изданию "Новини.LIVE" заявил, что цены на продукты питания остаются под давлением продовольственной инфляции. Кроме того, на ценовую политику влияют и другие факторы, поэтому рассчитывать на снижение стоимости овощей и фруктов перед Пасхой не приходится. В частности, уровень продовольственной инфляции в Украине, который влияет на себестоимость продукции, уже превысил 13%.

"Фактор войны остается, ведь логистика из-за потери цепочек соединения продолжает оставаться достаточно дорогой. Расходы на топливо, расходы на зарплаты, расходы на коллективы, потому что их нужно сохранять в условиях мобилизации. Кто этого не может делать, уходят в технологии, а это тоже дополнительные расходы. Затем это переводится в себестоимость продукции", — отметил Марчук.

Таким образом, перед Пасхой цены на продукты для украинцев, скорее всего, не снизятся. Более того, ожидаемый рост спроса на различные товары может спровоцировать очередную волну подорожания.

Цены на "пасхальные" продукты заметно вырастут

Как отметил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии изданию "РБК-Украина", в этом году пасхальная корзина подорожает.

"Просчитывать точную стоимость пасхальной корзины-2025 еще слишком рано, но уж точно можем сказать, что она будет дороже, чем в прошлом году", — прогнозирует он.

Эксперт отмечает, что в этом году цена пасок, как домашних, так и покупных, увеличится из-за подорожания основных ингредиентов, включая молочные продукты.

"Основной причиной роста цен на молочные продукты является сезонный фактор, который при наступлении тепла немного снизит свое влияние. Такую же ситуацию имеем и с яйцами. В то же время в категории мясной продукции не стоит ожидать значительного подорожания", — рассказал Максим Гопка о ценовых ожиданиях к празднику.

Как изменятся цены на яйца к Пасхе-2025

Согласна материалу издания УНИАН, к Пасхе цены на яйца не только останутся стабильными, но и могут даже немного снизиться.

"На Пасху цена немного снизится — это связано с приходом тепла и началом яйценоскости домашней птицы (увеличение количества яиц в домохозяйствах)", — говорят представители "АТБ-Маркет".

Похожего мнения придерживаются и представители "ЭКО-маркета".

"Что касается Пасхи, поставщики, вероятно, будут пытаться удержать текущий уровень цен, однако сложно предсказать, насколько им это удастся. Стоит отметить, что спрос на яйца перед праздниками уже не такой высокий, как в предыдущие годы", — заявили в пресс-службе украинской торговой сети.

В "ЭКО-маркете" считают, что ситуация, которая сложилась в Украине, существенно отличается от той, которую можно наблюдать в США.

Ранее стало известно, что в апреле украинцев ждут великие постные дни, праздники в честь святых и, конечно, светлая Пасха — главное событие православного календаря.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как правильно хранить куличи и крашанки, чтобы они не портились.