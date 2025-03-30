Ціни не порадують: у скільки українцям обійдеться великодній кошик у 2025 році

Уже зовсім скоро, 20 квітня, українці відзначать світле свято Великодня. У міру його наближення вартість продуктів, що традиційно входять до великоднього кошика, може змінитися. Однак на ціноутворення вплинуть не тільки святкові приготування, а й інші чинники. Фокус зібрав усе, що зараз відомо про ціни на продукти на Великдень у 2025 році.

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Про це йдеться в дослідженні компанії PromoCodius.

Що ближче Великдень, то активніше зростає попит на основні святкові продукти. Насамперед це м'ясо, ковбасні вироби, яйця і молочна продукція. Передсвятковий ажіотаж може призвести до збільшення цін, особливо з урахуванням загальної тенденції подорожчання продуктів, пов'язаної з інфляцією, зростанням цін на енергоносії та збільшенням виробничих витрат.

Аналітики з'ясували, що середня ціна великоднього набору в Україні становить 1124,77 грн, що на 17% більше порівняно з минулим роком.

Порівняно з минулим роком вартість великоднього кошика збільшилася на 17%. Це пов'язано зі зростанням попиту на окремі продукти (яйця, борошно, м'ясні вироби та інші), а також з інфляцією. У рамках аналізу було розраховано ціну стандартного набору, що включає 10 яєць, 1 кг твердого сиру, 1 кг сирокопченої ковбаси, 1 білий батон, упаковку хрону і комплект із трьох свічок. Ось у скільки обійдеться такий набір у різних українських супермаркетах:

АТБ — 950,19 грн;

Сільпо — 1124,67 грн;

Auchan — 1114,40 грн;

Novus — 1189,73 грн;

METRO — 1083,93 грн.

Аналітики також підрахували середню вартість приготування домашньої паски, що складається з 700 г борошна, 6 курячих яєць, 180 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, родзинок і 40 г дріжджів. Орієнтовна ціна на випічку становить 202 грн.

Зазначено, що кількість людей, які готують паски вдома та купують їх у кафе чи магазинах, майже дорівнює — 31% і 33% відповідно.

Інфляції не уникнути — як зміняться ціни на продукти до Великодня-2025

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі виданню "Новини.LIVE" заявив, що ціни на продукти харчування залишаються під тиском продовольчої інфляції. Крім того, на цінову політику впливають й інші чинники, тому розраховувати на зниження вартості овочів і фруктів перед Великоднем не доводиться. Зокрема, рівень продовольчої інфляції в Україні, який впливає на собівартість продукції, вже перевищив 13%.

"Фактор війни залишається, адже логістика через втрату ланцюжків з'єднання продовжує залишатися досить дорогою. Витрати на паливо, витрати на зарплати, витрати на колективи, тому що їх потрібно зберігати в умовах мобілізації. Хто цього не може робити, йдуть у технології, а це теж додаткові витрати. Потім це переводиться в собівартість продукції", — зазначив Марчук.

Таким чином, перед Великоднем ціни на продукти для українців, найімовірніше, не знизяться. Ба більше, очікуване зростання попиту на різні товари може спровокувати чергову хвилю подорожчання.

Ціни на "великодні" продукти помітно зростуть

Як зазначив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка в коментарі виданню "РБК-Україна", цього року великодній кошик подорожчає.

"Прораховувати точну вартість великоднього кошика-2025 ще занадто рано, але вже точно можемо сказати, що він буде дорожчим, ніж торік", — прогнозує він.

Експерт зазначає, що цього року ціна пасок, як домашніх, так і покупних, збільшиться через подорожчання основних інгредієнтів, включно з молочними продуктами.

"Основною причиною зростання цін на молочні продукти є сезонний фактор, який з настанням тепла трохи знизить свій вплив. Таку саму ситуацію маємо і з яйцями. Водночас у категорії м'ясної продукції не варто очікувати значного подорожчання", — розповів Максим Гопка про цінові очікування до свята.

Як зміняться ціни на яйця до Великодня-2025

Згодна з матеріалом видання УНІАН, до Великодня ціни на яйця не тільки залишаться стабільними, а й можуть навіть трохи знизитися.

"На Великдень ціна трохи знизиться — це пов'язано з приходом тепла і початком несучості домашньої птиці (збільшення кількості яєць у домогосподарствах)", — кажуть представники "АТБ-Маркет".

Схожої думки дотримуються і представники "ЕКО-маркету".

"Щодо Великодня, постачальники, ймовірно, намагатимуться утримати поточний рівень цін, проте складно передбачити, наскільки їм це вдасться. Варто зазначити, що попит на яйця перед святами вже не такий високий, як у попередні роки", — заявили у пресслужбі української торговельної мережі.

В "ЕКО-маркеті" вважають, що ситуація, яка склалася в Україні, суттєво відрізняється від тієї, яку можна спостерігати в США.

Раніше стало відомо, що у квітні на українців чекають великі пісні дні, свята на честь святих і, звісно, світлий Великдень — головна подія православного календаря.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як правильно зберігати паски і крашанки, щоб вони не псувалися.