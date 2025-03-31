Новые тарифы на электроэнергию в Украине: что изменится с 1 мая

После окончания отопительного сезона, который завершается 30 апреля, тарифы на электроэнергию в Украине останутся без изменений. Это означает, что большинство граждан продолжат оплачивать электричество по ставке 4,32 грн за 1 кВт-ч.

Related video

Об этом говорится на сайте компании "Yasno".

Несмотря на заверения правительства о том, что повышение коммунальных тарифов пока не рассматривается, после окончания отопительного сезона стоимость электроэнергии для некоторых потребителей все же изменится. Это коснется тех, кто не подключен к централизованному теплоснабжению или газовому отоплению и использует электрические приборы для обогрева жилья в холодное время года.

Для таких потребителей правительство установило льготный тариф – 2,64 грн за кВт·ч при ежемесячном потреблении до 2000 кВт·ч. Если этот лимит превышен, излишки оплачиваются по стандартной ставке 4,32 грн за кВт·ч. Льготный тариф действует с 1 октября по 30 апреля, поэтому уже в мае, вне зависимости от объема потребления, граждане, пользовавшиеся скидкой, будут оплачивать электроэнергию по полной стоимости.

Украинцы могут сэкономить значительную сумму на счете за электроэнергию. Для этого нужно установить двухтарифный счетчик "день-ночь". Такое устройство имеет два режима учета, в зависимости от времени суток. В частности:

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне;

электричество, потребленное ночью (с 23:00 до 7:00), оплачивается по тарифу, который вдвое ниже.

Сейчас в Украине действует тариф 4,32 грн/кВт·ч, а ночной тариф (с 23:00 до 7:00) составляет 2,16 грн/кВт·ч. Поэтому, если владелец такого счетчика будет использовать энергоемкие приборы именно ночью, суммы в платежках за свет значительно уменьшатся.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.