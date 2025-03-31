Нові тарифи на електроенергію в Україні: що зміниться з 1 травня

Після закінчення опалювального сезону, який завершується 30 квітня, тарифи на електроенергію в Україні залишаться без змін. Це означає, що більшість громадян продовжать оплачувати електрику за ставкою 4,32 грн за 1 кВт-год.

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Про це йдеться на сайті компанії "Yasno".

Незважаючи на запевнення уряду про те, що підвищення комунальних тарифів поки що не розглядається, після закінчення опалювального сезону вартість електроенергії для деяких споживачів усе ж зміниться. Це торкнеться тих, хто не під'єднаний до централізованого теплопостачання або газового опалення і використовує електричні прилади для обігріву житла в холодну пору року.

Для таких споживачів уряд встановив пільговий тариф — 2,64 грн за кВт-год при щомісячному споживанні до 2000 кВт-год. Якщо цей ліміт перевищено, надлишки оплачуються за стандартною ставкою 4,32 грн за кВт-год. Пільговий тариф діє з 1 жовтня до 30 квітня, тому вже в травні, незалежно від обсягу споживання, громадяни, які користувалися знижкою, оплачуватимуть електроенергію за повною вартістю.

Українці можуть заощадити значну суму на рахунку за електроенергію. Для цього потрібно встановити двотарифний лічильник "день-ніч". Такий пристрій має два режими обліку, залежно від часу доби. Зокрема:

удень вартість електроенергії залишається на звичайному рівні;

електрика, спожита вночі (з 23:00 до 7:00), оплачується за тарифом, який удвічі нижчий.

Наразі в Україні діє тариф 4,32 грн/кВт-год, а нічний тариф (з 23:00 до 7:00) становить 2,16 грн/кВт-год. Тож, якщо власник такого лічильника використовуватиме енергоємні прилади саме вночі, суми в платіжках за світло значно зменшаться.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.