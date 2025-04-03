Пасхальная корзина 2025: сколько придется потратить на продукты на праздник

За две недели до Пасхи снижается стоимость только бакалейных товаров, в то время как молочные изделия, курица и большинство овощей становятся дороже. Прогнозируется, что до праздника цены на основные пасхальные продукты останутся стабильными или изменятся незначительно.

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Об этом пишет УКАБ.

За последний месяц средняя цена десятка яиц увеличилась на 9% и сейчас составляет 76,4 гривны. За год стоимость выросла почти на 30%. В преддверии праздников спрос, вероятно, удержит цену на яйца на текущем уровне или приведет к незначительным колебаниям.

Уже в мае ожидается увеличение объема яиц на рынке благодаря поступлению продукции из частных хозяйств, что снизит цену на 25%. Индекс стоимости паски значительно возрос: приготовление 3-4 пасок весом по 500-600 грамм по традиционному рецепту обойдется в 318,4 гривны, что на 38,6% дороже, чем в прошлом году.

За это время наибольшее удорожание наблюдается у сливочного масла — его цена выросла на 71% и составляет 121 гривну за 200 граммов, молока (+31%, 30 гривен за 500 мл) и яиц (+61%, 58 гривен за 8 штук).

Мука и сахар снизились в цене за последний месяц на 8% и 6% соответственно, но это не компенсирует их годовой рост: мука по-прежнему дороже на 14%, а сахар — на 13%. Стоимость дрожжей осталась стабильной.

Бюджетная пасхальная корзина, которая включает паску, крашанки, соль, хрен и свечу, стоит в среднем 426 гривен. Это на 33% дороже, чем в 2024 году. Если добавить сыр, колбасу и горчицу, то это обойдется в 847 гривен, что на 23% дороже, чем в прошлом году. Корзина с кагором, огурцами, томатами и салом увеличат цену до 1 113 гривен, что на 19% дороже, чем в 2024-м.

Цена на свиной ошеек увеличилась на 2% за последний месяц и теперь на 20% выше, чем год назад, составив 275 грн/кг. Стоимость сала остается в основном стабильной — 239 грн/кг (+1% за месяц и +1% за год). Твердый сыр подорожал на 5% за месяц и на 21% по сравнению с прошлым годом, его цена теперь составляет 595 грн/кг. Цены на помидоры и огурцы немного снизились за месяц, но по сравнению с прошлым годом они подорожали на 12-25%. Ожидаются незначительные колебания цен перед праздниками, однако резкого роста не прогнозируется.

"В этом году главные составляющие пасхальных расходов — паска, яйца, сыр и мясные продукты. Активизация спроса на эти продукты ожидается следующие две недели. Поскольку в 2025 году 20 апреля Пасху празднуют вместе христиане восточного и западного обряда, то это увеличит спрос на продукты в этот период времени. Хотя потребительская возможность населения существенно не улучшилась, но каждый готовится к празднику и цены значительно снижаться не будут", — рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка.

Он также отметил, что на стоимость влияет инфляция и сезонный рост цен. Поэтому в течение почти двух недель, остающихся до Пасхи, цена корзины может еще вырасти на 5-7%.

Ранее стало известно, что в апреле украинцев ждут великие постные дни, праздники в честь святых и, конечно, светлая Пасха — главное событие православного календаря.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как правильно хранить куличи и крашанки, чтобы они не портились.