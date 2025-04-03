Великодній кошик 2025: скільки доведеться витратити на продукти на свято

За два тижні до Великодня знижується вартість лише бакалійних товарів, тоді як молочні вироби, курка та більшість овочів стають дорожчими. Прогнозується, що до свята ціни на основні великодні продукти залишаться стабільними або зміняться незначно.

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Про це пише УКАБ.

За останній місяць середня ціна десятка яєць збільшилася на 9% і зараз становить 76,4 гривні. За рік вартість зросла майже на 30%. Напередодні свят попит, імовірно, утримає ціну на яйця на поточному рівні або призведе до незначних коливань.

Уже в травні очікується збільшення обсягу яєць на ринку завдяки надходженню продукції з приватних господарств, що знизить ціну на 25%. Індекс вартості паски значно зріс: приготування 3-4 пасок вагою по 500-600 грам за традиційним рецептом обійдеться в 318,4 гривні, що на 38,6% дорожче, ніж торік.

За цей час найбільше подорожчання спостерігається у вершкового масла — його ціна зросла на 71% і становить 121 гривню за 200 грамів, молока (+31%, 30 гривень за 500 мл) і яєць (+61%, 58 гривень за 8 штук).

Борошно і цукор знизилися в ціні за останній місяць на 8% і 6% відповідно, але це не компенсує їх річного зростання: борошно, як і раніше, дорожче на 14%, а цукор — на 13%. Вартість дріжджів залишилася стабільною.

Бюджетний великодній кошик, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, коштує в середньому 426 гривень. Це на 33% дорожче, ніж у 2024 році. Якщо додати сир, ковбасу та гірчицю, то це обійдеться у 847 гривень, що на 23% дорожче, ніж торік. Кошик із кагором, огірками, томатами і салом збільшать ціну до 1 113 гривень, що на 19% дорожче, ніж у 2024-му.

Ціна на свинячий ошийок збільшилася на 2% за останній місяць і тепер на 20% вища, ніж рік тому, склавши 275 грн/кг. Вартість сала залишається здебільшого стабільною — 239 грн/кг (+1% за місяць і +1% за рік). Твердий сир подорожчав на 5% за місяць і на 21% порівняно з минулим роком, його ціна тепер становить 595 грн/кг. Ціни на помідори та огірки трохи знизилися за місяць, але порівняно з минулим роком вони подорожчали на 12-25%. Очікуються незначні коливання цін перед святами, проте різкого зростання не прогнозується.

"Цього року головні складові великодніх витрат — паска, яйця, сир та м'ясні продукти. Активізація попиту на ці продукти очікується наступні два тижні. Оскільки у 2025 році 20 квітня Великдень святкують разом християни східного та західного обряду, то це збільшить попит на продукти в цей період часу. Хоча споживча спроможність населення суттєво не покращилася, але кожен готується до свята і ціни значно знижуватися не будуть", — розповів аналітик УКАБ Максим Гопка.

Він також зазначив, що на вартість впливає інфляція та сезонне зростання цін. Тож протягом майже двох тижнів, що залишаються до Великодня, ціна кошика може ще зрости на 5-7%.

Раніше стало відомо, що у квітні на українців чекають великі пісні дні, свята на честь святих і, звісно, світлий Великдень — головна подія православного календаря.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як правильно зберігати паски і крашанки, щоб вони не псувалися.