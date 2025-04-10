В США хотят начать расследование против Трампа из-за инсайдерской торговли акциями, — СМИ
Сенатор Адам Шифф хочет знать, получил ли кто-нибудь в Белом доме прибыль от тарифного скачка фондового рынка. Тем более, что сам Дональд Трамп в Овальном кабинете заявил, что его соратник и инвестор Чарльз Шваб заработал более 2 миллиардов на скачке акций.
Об этом сообщает Business Insider.
Сенатор Адам Шифф разместил на Bluesky сообщение о том, что он обращается в Белый дом по поводу пошлин Дональда Трампа, которые он сначала ввел, а потом внезапно поставил на паузу на 90 дней для некоторых стран.
У сенатора Адама Шиффа из Калифорнии возникли вопросы по поводу 90-дневной приостановки введения пошлин президентом Дональдом Трампом, в частности, по поводу инсайдерской торговли.
"Трамп создает гигантские колебания рынка своими то включаемыми, то отключаемыми тарифами. Эти постоянные колебания в политике создают опасные возможности для инсайдерской торговли", — заявил Шифф.
Он сказал, что пишет письмо в Белый дом, в котором спрашивает: "Кто в администрации знал заранее о последнем тарифном скачке Трампа? Кто-нибудь покупал или продавал акции и получал прибыль за счет общественности?"
Неделю назад Трамп объявил о 10-процентных пошлинах для более чем 180 стран и дополнительных целевых тарифах для Европейского союза и Китая. Это заявление отправило фондовый рынок в штопор, уничтожив 10 триллионов долларов за три дня.
Фондовый рынок частично восстановился 9 апреля после заявления Дональда Трампа о том, что многие пошлины будут приостановлены на 90 дней, за исключением Китая, на который был наложен общий тариф в размере 125%.
За несколько часов до этого объявления Трамп опубликовал в Truth Social следующее сообщение: "Сейчас отличное время для покупки!".
А потом опубликовал видео из Овального кабинета, где, указывая на присутствующих, в частности на инвестора Чарльза Шваба, заявил, кто сколько заработал на скачке цен на акции.
Теперь Шифф хочет узнать, покупали ли люди в Белом доме акции, зная, что Трамп собирается объявить о 90-дневной паузе.
Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.
Комментарии Шиффа прозвучали после особенно неловкого диалога во время выступления торгового представителя США Джеймисона Грира на слушаниях в Палате представителей по бюджету и средствам 9 апреля.
Грира допросил представитель Стивен Хорсфорд, который спросил, известно ли ему о намерении Трампа приостановить действие пошлин — новость, которая прозвучала во время сессии вопросов и ответов Грира.
Хорсфорд также спросил, знал ли Грир о приостановке тарифов, когда он делал вступительное заявление, и если да, то почему он не раскрыл Конгрессу никаких планов, о которых знал.
"Нет никакой стратегии. Ты узнал об этом только три секунды назад, сидя здесь, мы тебя видели. Похоже, ваш босс просто выбил у вас почву из-под ног и приостановил действие пошлин и налогов для американского народа", — сказал Хорсфорд Гриру.
Грир ответил, что Трамп "все под контролем" и что он не будет раскрывать содержание своих "бесед с президентом".
Аккаунт Rapid Response 47 на Х, аккаунт Белого дома, отреагировал на сообщения о возможной 90-дневной приостановке тарифов еще 7 апреля: в аккаунте был опубликован ответ "Неверно. Фейковые новости" в ответ на предположения в Twitter о такой приостановке тарифов.
Напомним, резкий поворот Трампа в отношении пошлин произошел после недели хаоса на рынках и призывов лидеров крупного бизнеса пересмотреть его масштабный пакет экономических мер. Американцы начали активно закупать товары первой необходимости из-за новых пошлин президента Дональда Трампа на импортные товары.