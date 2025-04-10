В США хотят начать расследование против Трампа из-за инсайдерской торговли акциями, — СМИ

Сенатор Адам Шифф хочет знать, получил ли кто-нибудь в Белом доме прибыль от тарифного скачка фондового рынка. Тем более, что сам Дональд Трамп в Овальном кабинете заявил, что его соратник и инвестор Чарльз Шваб заработал более 2 миллиардов на скачке акций.

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Об этом сообщает Business Insider.

Сенатор Адам Шифф разместил на Bluesky сообщение о том, что он обращается в Белый дом по поводу пошлин Дональда Трампа, которые он сначала ввел, а потом внезапно поставил на паузу на 90 дней для некоторых стран.

У сенатора Адама Шиффа из Калифорнии возникли вопросы по поводу 90-дневной приостановки введения пошлин президентом Дональдом Трампом, в частности, по поводу инсайдерской торговли.

Адам Шифф Фото: The Times

"Трамп создает гигантские колебания рынка своими то включаемыми, то отключаемыми тарифами. Эти постоянные колебания в политике создают опасные возможности для инсайдерской торговли", — заявил Шифф.

Он сказал, что пишет письмо в Белый дом, в котором спрашивает: "Кто в администрации знал заранее о последнем тарифном скачке Трампа? Кто-нибудь покупал или продавал акции и получал прибыль за счет общественности?"

Неделю назад Трамп объявил о 10-процентных пошлинах для более чем 180 стран и дополнительных целевых тарифах для Европейского союза и Китая. Это заявление отправило фондовый рынок в штопор, уничтожив 10 триллионов долларов за три дня.

Фондовый рынок частично восстановился 9 апреля после заявления Дональда Трампа о том, что многие пошлины будут приостановлены на 90 дней, за исключением Китая, на который был наложен общий тариф в размере 125%.

За несколько часов до этого объявления Трамп опубликовал в Truth Social следующее сообщение: "Сейчас отличное время для покупки!".

А потом опубликовал видео из Овального кабинета, где, указывая на присутствующих, в частности на инвестора Чарльза Шваба, заявил, кто сколько заработал на скачке цен на акции.

Трамп хвастается, что его соратники заработали миллионы на скачке цен на акции

Теперь Шифф хочет узнать, покупали ли люди в Белом доме акции, зная, что Трамп собирается объявить о 90-дневной паузе.

Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Комментарии Шиффа прозвучали после особенно неловкого диалога во время выступления торгового представителя США Джеймисона Грира на слушаниях в Палате представителей по бюджету и средствам 9 апреля.

Грира допросил представитель Стивен Хорсфорд, который спросил, известно ли ему о намерении Трампа приостановить действие пошлин — новость, которая прозвучала во время сессии вопросов и ответов Грира.

Допрос торгового представителя США Джемисона Грира в Конгрессе

Хорсфорд также спросил, знал ли Грир о приостановке тарифов, когда он делал вступительное заявление, и если да, то почему он не раскрыл Конгрессу никаких планов, о которых знал.

"Нет никакой стратегии. Ты узнал об этом только три секунды назад, сидя здесь, мы тебя видели. Похоже, ваш босс просто выбил у вас почву из-под ног и приостановил действие пошлин и налогов для американского народа", — сказал Хорсфорд Гриру.

Грир ответил, что Трамп "все под контролем" и что он не будет раскрывать содержание своих "бесед с президентом".

Аккаунт Rapid Response 47 на Х, аккаунт Белого дома, отреагировал на сообщения о возможной 90-дневной приостановке тарифов еще 7 апреля: в аккаунте был опубликован ответ "Неверно. Фейковые новости" в ответ на предположения в Twitter о такой приостановке тарифов.

Ответ Белого дома Фото: Скриншот

Напомним, резкий поворот Трампа в отношении пошлин произошел после недели хаоса на рынках и призывов лидеров крупного бизнеса пересмотреть его масштабный пакет экономических мер. Американцы начали активно закупать товары первой необходимости из-за новых пошлин президента Дональда Трампа на импортные товары.