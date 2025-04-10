У США хочуть почати розслідування проти Трампа через інсайдерську торгівлю акціями, — ЗМІ

Сенатор Адам Шифф хоче знати, чи отримав хто-небудь у Білому домі прибуток від тарифного стрибка фондового ринку. Тим паче, що сам Дональд Трамп в Овальному кабінеті заявив, що його соратник та інвестор Чарльз Шваб заробив понад 2 мільярди на стрибку акцій.

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Про це повідомляє Business Insider.

Сенатор Адам Шифф розмістив на Bluesky повідомлення про те, що він звертається до Білого дому з приводу мит Дональда Трампа, які він спочатку запровадив, а потім раптово поставив на паузу на 90 днів для деяких країн.

У сенатора Адама Шиффа з Каліфорнії виникли запитання щодо 90-денного призупинення запровадження мит президентом Дональдом Трампом, зокрема, щодо інсайдерської торгівлі.

Адам Шифф Фото: The Times

"Трамп створює гігантські коливання ринку своїми тарифами, які то вмикаються, то вимикаються. Ці постійні коливання в політиці створюють небезпечні можливості для інсайдерської торгівлі", — заявив Шифф.

Він сказав, що пише лист до Білого дому, в якому запитує: "Хто в адміністрації знав заздалегідь про останній тарифний стрибок Трампа? Хто-небудь купував або продавав акції та отримував прибуток за рахунок громадськості?"

Тиждень тому Трамп оголосив про 10-відсоткові мита для більш ніж 180 країн і додаткові цільові тарифи для Європейського Союзу і Китаю. Ця заява відправила фондовий ринок у штопор, знищивши 10 трильйонів доларів за три дні.

Фондовий ринок частково відновився 9 квітня після заяви Дональда Трампа про те, що багато митних тарифів буде призупинено на 90 днів, за винятком Китаю, на який було накладено загальний тариф у розмірі 125%.

За кілька годин до цього оголошення Трамп опублікував у Truth Social наступне повідомлення: "Зараз чудовий час для покупки!".

А потім опублікував відео з Овального кабінету, де, вказуючи на присутніх, зокрема на інвестора Чарльза Шваба, заявив, хто скільки заробив на стрибку цін на акції.

Трамп хвалиться, що його соратники заробили мільйони на стрибку цін на акції

Тепер Шифф хоче дізнатися, чи купували люди в Білому домі акції, знаючи, що Трамп збирається оголосити про 90-денну паузу.

Білий дім не відповів на прохання прокоментувати ситуацію.

Коментарі Шиффа прозвучали після особливо незручного діалогу під час виступу торгового представника США Джеймісона Гріра на слуханнях у Палаті представників щодо бюджету та коштів 9 квітня.

Гріра допитав представник Стівен Горсфорд, який запитав, чи відомо йому про намір Трампа призупинити дію митних тарифів — новина, що прозвучала під час сесії запитань і відповідей Гріра.

Допит торгового представника США Джемісона Гріра в Конгресі

Хорсфорд також запитав, чи знав Грір про призупинення тарифів, коли він робив вступну заяву, і якщо так, то чому він не розкрив Конгресу жодних планів, про які знав.

"Немає жодної стратегії. Ти дізнався про це тільки три секунди тому, сидячи тут, ми тебе бачили. Схоже, ваш бос просто вибив у вас ґрунт з-під ніг і призупинив дію мит і податків для американського народу", — сказав Хорсфорд Гріру.

Грір відповів, що Трамп "усе під контролем" і що він не буде розкривати зміст своїх "бесід із президентом".

Акаунт Rapid Response 47 на Х, акаунт Білого дому, відреагував на повідомлення про можливе 90-денне призупинення тарифів ще 7 квітня: в акаунті було опубліковано відповідь "Невірно. Фейкові новини" у відповідь на припущення у Twitter про таке призупинення тарифів.

Відповідь Білого дому Фото: Скриншот

Нагадаємо, різкий поворот Трампа щодо мит стався після тижня хаосу на ринках і закликів лідерів великого бізнесу переглянути його масштабний пакет економічних заходів. Американці почали активно закуповувати товари першої необхідності через нові мита президента Дональда Трампа на імпортні товари.