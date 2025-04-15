Пенсия по возрасту или по инвалидности: когда лучше перейти с одной на другую

Украинцы, которые получают пенсии, могут увеличить свои выплаты, перейдя с одной пенсии на другую. В то же время некоторые могут иметь право и на получение нескольких из них.

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Когда это выгодно — перейти с одной пенсии на другую, изданию "На пенсии" объяснил эксперт Сергей Коробкин.

По словам эксперта, каждый может вычислить, выгоден ли такой переход. В частности, перейти с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности стоит только при наличии дополнительного страхового стажа. Если же дополнительного стажа мало, то наоборот лучшим вариантом будет переход на пенсию по возрасту.

Например, если пенсионер приобрел не менее 2 лет стажа после назначения пенсии по инвалидности, при расчете пенсионных выплат Пенсионный фонд Украины использует современный более высокий показатель средней зарплаты — за три года, предшествующих переходу на пенсию по возрасту. В таком случае это выгодно.

В остальных случаях применят устаревший показатель заработной платы — который учитывали при назначении предыдущего вида пенсии.

Также эксперт советует при планировании перехода на пенсию по возрасту на пенсию по инвалидности учитывать группу инвалидности и дату ее установления. Например, пенсия по инвалидности III группы назначается в размере лишь 50% пенсии по возрасту, поэтому в этом случае такой переход невыгоден.

Напомним, что Министерство социальной политики Украины опубликовало советы, как увеличить размер будущей пенсии, включая официальное трудоустройство и повышение квалификации.