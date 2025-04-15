Пенсія за віком, чи по інвалідності: коли краще перейти з однієї на іншу

Українці, які отримують пенсії, можуть збільшити свої виплати, перейшовши з однієї пенсії на іншу. Водночас деякі можуть мати право і на отримання кількох із них.

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Коли це вигідно — перейти з однієї пенсії на іншу, виданню "На пенсії" пояснив експерт Сергій Коробкін.

За словами експерта, кожен може вирахувати, чи вигідний такий перехід. Зокрема, перейти з пенсії за віком на пенсію по інвалідності варто лише за наявності додаткового страхового стажу. Якщо ж додаткового стажу мало, то навпаки кращим варіантом буде перехід на пенсію за віком.

Наприклад, якщо пенсіонер набув не менше ніж 2 роки стажу після призначення пенсії по інвалідності, під час розрахунку пенсійних виплат Пенсійний фонд України використає сучасний вищий показник середньої зарплати – за три роки, що передують переходу на пенсію за віком. У такому разі це вигідно.

В решті випадків застосують застарілий показник заробітної плати – який враховували під час призначення попереднього виду пенсії.

Також експерт радить під час планування переходу на пенсію за віком на пенсію по інвалідності враховувати групу інвалідності та дату її встановлення. Наприклад, пенсія по інвалідності III групи призначається в розмірі лише 50% пенсії за віком, тому в цьому випадку такий перехід невигідний.

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики України опублікувало поради, як збільшити розмір майбутньої пенсії, включно з офіційним працевлаштуванням і підвищенням кваліфікації.