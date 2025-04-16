"О химии или краске здесь речь не идет": в Украине появились куры, которые несут цветные яйца

В Украине появились куры, которые несут цветные яйца. Птиц вывели во Франции, а украинские поставщики уже завезли первых таких кур.

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Об этом пишет издание "Наше птицеводство".

Накануне Пасхи хозяйки предлагают разнообразные рецепты и способы окрашивания яиц к празднику, но в Украине есть уже "окрашенные от природы" такие яйца.

Как рассказал Олег Холявко, директор одной из украинских компаний, которая поставляет молодняк птицы, в Украине уже появились суточные и подрощенные цыплята, которые будут нести цветные яйца. Впрочем, это предложение пока довольно ограничено в Украине — их могут завозить не более 20 тысяч в месяц. Этот инновационный и эксклюзивный продукт уже стал трендом в Европе.

"Кур, несущих цветные яйца, выращивают во Франции в городе Маранси. Поэтому кросс называется Маран. В закупке такие яйца стоят дороже, чем обычные белые или коричневые, — 15 грн/штука", — рассказал Олег Холявко.

Цветные яйца не только имеют эстетический вид, они еще и натуральные. Как заверил поставщик, о химии или краске здесь речь не идет.

"Производство таких яиц против традиционных имеет большую добавленную стоимость. Благодаря своей уникальности цветное яйцо в Европе на 40-50% дороже обычного", — отметил Олег Холявко.

По его словам, более 75% опрошенных покупателей готовы платить на 20% больше за яйцо с цветной скорлупой, еще более 85% отдают предпочтение экологическим и натуральным продуктам.

Напомним, что что ранее Фокус писал, как просто и красиво покрасить яйца на Пасху.