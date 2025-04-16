"Про хімію чи фарбу тут не йдеться": в Україні з'явились кури, які несуть кольорові яйця

В Україні з’явились кури, які несуть кольорові яйця. Птахів вивели у Франції, а українські постачальники вже завезли перших таких курей.

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Про це пише видання "Наше птахівництво".

Напередодні Великодня господині пропонують різноманітні рецепти та способи фарбування яєць до свята, але в Україні є вже "пофарбовані від природи" такі яйця.

Як розповів Олег Холявко, директор однієї із українських компаній, яка постачає молодняк птиці, в Україні вже з'явилися добові та підрощені курчата, які нестимуть кольорові яйця. Втім, ця пропозиція поки доволі обмежена в Україні — їх можуть завозити не більше 20 тисяч на місяць. Цей інноваційний і ексклюзивний продукт уже став трендом у Європі.

"Курей, що несуть кольорові яйця, вирощують у Франції в місті Марансі. Через це крос має назву Маран. У закупівлі такі яйця коштують дорожче, ніж звичайні білі чи коричневі, ‒ 15 грн/штука", – розповів Олег Холявко.

Кольорові яйця не лише мають естетичний вигляд, вони ще й натуральні. Як запевнив постачальник, про хімію чи фарбу тут не йдеться.

"Виробництво таких яєць проти традиційних має більшу додану вартість. Завдяки своїй унікальності кольорове яйце в Європі на 40-50% дорожче за звичайне", ‒ наголосив Олег Холявко.

За його словами, понад 75% опитаних покупців готові платити на 20% більше за яйце з кольоровою шкаралупою, ще понад 85% віддають перевагу екологічним і натуральним продуктам.

Нагадаємо, що що раніше Фокус писав, як просто і красиво пофарбувати яйця на Великдень.