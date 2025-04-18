Доходы с активов РФ пойдут на восстановление Украины: Киев и Токио заключили соглашение

Украина получит $3 миллиарда кредита от Японии. Средства будут возвращать за счет доходов с замороженных российских активов.

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Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Украина заключила соглашение с Японией о предоставлении льготного кредита в размере до 471,9 млрд японских иен (около 3 млрд долларов США).

Соглашение было подписано министром финансов Сергеем Марченко и Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Масаши Накагоме в формате обмена дипломатическими нотами.

Это финансирование является частью глобального механизма поддержки G7 — Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), который предусматривает общую помощь на сумму до 50 миллиардов долларов США.

Как отметили в Минфине, кредит предоставляется сроком на 30 лет и должен обслуживаться именно за счет будущих доходов, которые принесут замороженные российские активы. Полученные средства пойдут на покрытие ключевых потребностей госбюджета и будут способствовать восстановлению и модернизации страны.

Сергей Марченко поблагодарил японское правительство и народ за непоколебимую финансовую поддержку Украины, напомнив, что только за последние три года Япония предоставила помощи на более чем 8,5 млрд долларов США.

В декабре прошлого года Украина также подписала с Европейским Союзом соглашение о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины. Он позволит использовать доходы от замороженных активов РФ для обслуживания займов до 45 млрд евро в рамках инициативы G7.

Напомним, что в декабре прошлого года Минэкономики Украины объявило о планах по сборке японских пикапов на территории Украины. Глава ведомства Юлия Свириденко сделала это заявление во время бизнес-форума, организованного Японской организацией внешней торговли.

Также на международной авиационно-космической выставке, которая прошла в октябре прошлого года в Токио, продемонстрировали макет боевого самолета будущего, который разрабатывается в рамках программы Global Combat Air Program (GCAP). GCAP — это совместная инициатива Японии, Великобритании и Италии, направленная на создание инновационного истребителя с использованием передовых технологий оборонной сферы, которыми обладают страны-участницы. Новый самолет должен стать важной составляющей воздушной безопасности ближайших десятилетий.