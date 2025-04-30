Во время полномасштабной войны украинский бизнес направляет миллионные ресурсы на волонтерские, гуманитарные и образовательные проекты, поддерживает медицинскую сферу, финансирует благотворительные фонды. Фокус рассказывает о важных социальных программах компаний во время войны.

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На четвертом году полномасштабной войны в Украине крупнейшие компании не только наладили регулярную помощь ВСУ, но и построили стратегии поддержки детей, благотворительных фондов, вынужденных переселенцев и ветеранов. Фокус собрал топ проектов поддержки общин, молодежи и гражданских граждан, которые воплощает ежедневно украинский бизнес, приближая победу и восстановление страны.

"Монделис Украина": внимание к небольшим общинам и решение их больших проблем

В течение 30 лет компания "Монделис Украина" является ведущим предприятием пищевой отрасли нашей страны, крупным налогоплательщиком, экспортером и инвестором в экономику. А благотворительность и волонтерство — неотъемлемая составляющая ее ДНК и часть корпоративной культуры.

В своей поддержке общинам "Монделис" сосредоточила усилия на поддержке медицинских учреждений, школ и садиков, детей из уязвимых социальных категорий, а также предоставлении продуктовой помощи.

В течение 30 лет компания "Монделис Украина" является ведущим предприятием пищевой отрасли нашей страны, крупным налогоплательщиком, экспортером и инвестором в экономику. А благотворительность и волонтерство — неотъемлемая составляющая ее ДНК и часть корпоративной культуры

"Мы масштабировали наши проекты и продолжаем последовательно поддерживать украинские больницы, школы, садики, детей в социальных учреждениях, а также пострадавшие общины", — рассказал руководитель отдела корпоративных дел и связей с органами власти "Монделис Украина" Ярослав Ляхович.

С 2022 года компания совместно с партнерами из БФ "Благомай" помогла 35 медицинским учреждениям в 9 областях Украины. В частности, компания уже передала медицинское оборудование на сумму около 50 миллионов гривен для 25 медицинских учреждений в девяти областях Украины. Эта помощь позволила улучшить доступ к медицинским услугам для более 500 000 жителей местных общин и ВПЛ. Кроме этого, "Монделис Украина" помогла с ремонтом и восстановлением трех детских садов, профинансировала установку двух защитных укрытий для детей и предоставила другую помощь пострадавшим общинам.

Благотворительный проект компании охватывает больницы, реабилитационные центры Фото: Город+

Один из знаковых проектов компании в сотрудничестве с БФ "Благомай" стартовал в 2024 году и называется "Мужественные духом". Он представляет собой масштабную инициативу, направленную на создание современных реабилитационных отделений для взрослых и детей, нуждающихся в восстановлении после тяжелых травм и операций. Проект охватывает больницы, реабилитационные центры, учебные заведения и направлен на закупку реабилитационного оборудования и обучение специалистов.

"Особенностью этого проекта стало и то, что благодаря этой поддержке было создано современное реабилитационное отделение в Университетской клинике Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца, где, кроме реабилитации пациентов, также будет проходить обучение будущих специалистов по реабилитации", — рассказала Кира Сиротенко, председатель правления БФ "Благомай".

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Как говорят в компании, одна из ключевых ценностей проекта "Мужественные духом" — внимание к небольшим общинам, ведь их потребности тоже немалые. Пациенты нуждаются в качественной и длительной реабилитации, и такая помощь должна быть доступной не только в крупных и известных центрах, но и на местном уровне.

Старшеклассники могут попробовать конкретные направления в ИТ для определения будущей профессии в программе Pre-Junior Фото: 24 Канал

Поддержка образования — одно из главных направлений: какие проекты реализует ЕРАМ

Одной из ключевых инициатив IT-компании является проект EPAM Campus, где студенты университетов и все желающие получить ИТ-профессию, могут получить современные знания и практические навыки в ИТ. Часть из них впоследствии присоединяется к компании в качестве младших специалистов.

"Дети могут освоить основы программирования на программе eKids, старшеклассники — попробовать конкретные направления в ІТ для определения будущей профессии в программе Pre-Junior. Люди старшего возраста с помощью волонтеров компании могут узнать основы цифровой грамотности в EPAM eSeniors программе", — говорят в компании.

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Сотрудничество с университетами предусматривает как обеспечение материально-технической базы, обустройство укрытий, так и проведение лекций, обновление учебных программ, организацию стажировки для студентов. Сегодня компания имеет около 50 образовательных партнеров в Украине.

Кроме этого в EPAM помогают своим работникам, которые служат в рядах ВСУ, а также ветеранам. В компании работает учебная программа "IT для ветеранов", которая предлагает освоить одну из 8 ИТ-профессий с помощью менторов. Ее участниками стали более 110 ветеранов, которые до этого не были связаны с ІТ-сферой.

Сотрудничество с университетами предусматривает как обеспечение материально-технической базы, обустройство укрытий, так и проведение лекций, обновление учебных программ, организацию стажировки для студентов. Сегодня компания имеет около 50 образовательных партнеров в Украине

Такой подход обусловлен четкой позицией компании, ведь для специалистов EPAM особенно важно помогать тем, в чем их компания является экспертом.

"Мы с радостью включаемся в цифровые разработки как для государственного сектора, общественных организаций, так и для защитников", — рассказывает Дмитрий Якимец, руководитель ESG направления в EPAM Украина.

EPAM предоставляет pro bono услуги, которые охватывают широкий спектр — от разработок для музеев до обеспечения доступности сайтов городских советов или областных военных администраций. Компания присоединилась к созданию сайтов Полтавского городского совета, Одесской и Хмельницкой военных администраций. А еще к разработке дашборда восстановления Харькова.

Важной в компании считают и поддержку благотворительных фондов. В частности, ЕРАМ поддержала проект "Рюкзаки жизни" вместе с БФ "Лелека Украина", направленный на обеспечение боевых медиков, в том числе и коллег из ЕРАМ, качественным такмедом. В рамках проекта за год удалось передать более 340 укомплектованных рюкзаков, каждый из которых помогает спасти до 10 жизней защитников и гражданских.

EPAM помогает преодолевать потери в сфере образования. Вместе с фондом savED удалось оборудовать 6 укрытий для преодоления образовательных потерь в Кривом Роге, полностью отремонтировать и оснастить укрытие для лицея в поселке Печенеги на Харьковщине, оборудовать безопасные пространства в Харьковском национальном университете радиоэлектроники (ХНУРЭ) и Харьковском университете им.

EPAM помог оборудовать безопасные пространства для студентов в Харьковских университетах Фото: "24 Канал"

Помощь во время войны: какие проекты реализуют крупные компании в 2025 году

ДТЭК развивает много социально важных проектов, а также помогает ВСУ. Кроме того, предоставляет бесплатную электроэнергию военным, больницам и объектам критической инфраструктуры в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Также компания организовала донорскую помощь для ВСУ и пострадавших от войны — уже 860 сотрудников ДТЭК сдали кровь.

В рамках комплексной программы поддержки ветеранов компания оказывает помощь своим работникам, которые защищали страну. Кроме поддержки через координаторов, медицинских работников и психологов, в ДТЭК разработали расширенный пакет добровольного медицинского страхования под названием "Ветеран+", который учитывает особые потребности людей, возвращающихся со службы. В различных подразделениях Академии ДТЭК ветераны могут обновить свои профессиональные знания или получить новые навыки.

Бизнес предоставляет бесплатную электроэнергию больницам бесплатно электроэнергию Фото: Unsplash

Что касается поддержки громад, то в этой области стоит отметить о финансировании ДТЭК четырех социальных проектов для Николаевщины.

Не осталась в стороне от важных вопросов во время борьбы с российской агрессией и сеть WOG: компания полностью обеспечивает поддержку и возвращение работников из ВСУ, сохраняя рабочие места, обеспечивая обучение и адаптацию. Один из интересных проектов компании по помощи подразделениям ВСУ конвертирует бонусы в помощь защитникам. Клиенты АЗС WOG направляют бонусы и подарки, накопленные на кошельке PRIDE, на благотворительность, а сеть конвертирует их в гривны и передает фондам для помощи. "С начала полномасштабного вторжения одной из важных миссий компании стала поддержка тех, кто спасает жизни украинцев — гражданских и военных. Поэтому активно сотрудничаем с благотворительными организациями", — говорят в WOG. Так, ряд фондов, в частности Центр спасения жизни, Первый добровольческий медицинский госпиталь им. Пирогова стали партнерами в благотворительном деле компании. А еще помощь от WOG в разное время войны получили медицинские учреждения Харькова, Одессы и Запорожья.

В рамках комплексной программы поддержки ветеранов компания оказывает помощь своим работникам, которые защищали страну. Кроме поддержки через координаторов, медицинских работников и психологов, в ДТЭК разработали расширенный пакет добровольного медицинского страхования под названием "Ветеран+"

Агрохолдинг Kernel развивает благотворительные инициативы не только по помощи ВСУ, но и поддержке местных общин. С начала большой войны компания сосредоточилась на двух главных задачах: обеспечении продовольственной безопасности и оказании помощи украинской армии и пострадавшим от войны. В целом компания уже направила более 3 млрд гривен на различные благотворительные инициативы. В рамках программы поддержки местных общин компания построила общежития для ВПЛ, обеспечила общины необходимыми товарами и услугами, помогла с восстановлением жизненно важной инфраструктуры.

Компания поддерживает сотрудников, оказывая помощь тем, кто вступил в ряды ВСУ Фото: ВСУ

Kernel мощно поддерживает своих сотрудников, оказывая благотворительную помощь тем, кто вступил в ряды ВСУ, обеспечивает жильем людей, которые были эвакуированы, помогает семьям при рождении ребенка, а также при травмах или гибели

работников и близких родственников. Действует в компании и системная программа поддержки ветеранов, которая охватывает целый комплекс направлений и предусматривает привлечение не только сотрудников разных уровней, но и родных и близких военнослужащих. "Мы стараемся охватить поддержкой каждого, кого коснулась война, — полностью обеспечиваем мобилизованных коллег всем необходимым для защиты, развиваем направления помощи бригадам ВСУ и раненым бойцам — через проект "Корпоративное волонтерство", в рамках которого наши сотрудники посещают воинов в госпиталях по всей Украине", — рассказала Наталья Теряхина, Директор по персоналу Kernel. Программа поддержки ветеранов в Kernel — это философия взаимоподдержки, взаимодействия и совместного развития.