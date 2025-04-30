Під час повномасштабної війни український бізнес спрямовує мільйонні ресурси на волонтерські, гуманітарні та освітні проєкти, підтримує медичну сферу, фінансує благодійні фонди. Фокус розповідає про важливі соціальні програми компаній під час війни.

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На четвертому році повномасштабної війни в Україні найбільші компанії не лише налагодили регулярну допомогу ЗСУ, але й побудували стратегії підтримки дітей, благодійних фондів, вимушених переселенців і ветеранів. Фокус зібрав топ проєктів підтримки громад, молоді та цивільних громадян, що втілює щодня український бізнес, наближаючи перемогу та відновлення країни.

"Монделіс Україна": увага до невеликих громад і вирішення їхніх великих проблем

Протягом 30 років компанія "Монделіс Україна" є провідним підприємством харчової галузі нашої країни, великим платником податків, експортером та інвестором в економіку. А благодійність та волонтерство — невід’ємна складова її ДНК та частина корпоративної культури.

У своїй підтримці громадам "Монделіс" зосередила зусилля на підтримці медичних закладів, шкіл та садочків, дітей із вразливих соціальних категорій, а також наданні продуктової допомоги.

Протягом 30 років компанія "Монделіс Україна" є провідним підприємством харчової галузі нашої країни, великим платником податків, експортером та інвестором в економіку. А благодійність та волонтерство — невід’ємна складова її ДНК та частина корпоративної культури

"Ми масштабували наші проєкти та продовжуємо послідовно підтримувати українські лікарні, школи, садочки, дітей у соціальних закладах, а також постраждалі громади", — розповів керівник відділу корпоративних справ та зв’язків з органами влади "Монделіс Україна" Ярослав Ляхович.

Від 2022 року компанія спільно із партнерами із БФ "Благомай" допомогла 35 медичним закладам в 9 областях України. Зокрема, компанія уже передала медичне обладнання на суму близько 50 мільйонів гривень для 25 медичних установ у дев’яти областях України. Ця допомога дозволила покращити доступ до медичних послуг для понад 500 000 жителів місцевих громад та ВПО. Крім цього, "Монделіс Україна" допомогла з ремонтом та відновленням трьох дитячих садочків, профінансувала встановлення двох захисних укриттів для дітей та надала іншу допомогу постраждалим громадам.

Благодійний проєкт компанії охоплює лікарні, реабілітаційні центри Фото: Город+

Один зі знакових проєктів компанії у співпраці з БФ "Благомай" стартував у 2024 році і має назву "Мужні духом". Він представляє собою масштабну ініціативу, спрямовану на створення сучасних реабілітаційних відділень для дорослих та дітей, які потребують відновлення після важких травм та операцій. Проєкт охоплює лікарні, реабілітаційні центри, навчальні заклади та спрямований на закупівлю реабілітаційного обладнання та навчання спеціалістів.

"Особливістю цього проєкту стало і те, що завдяки цій підтримці було створено сучасне реабілітаційне відділення в Університетській клініці Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, де, окрім реабілітації пацієнтів, також проходитиме навчання майбутніх спеціалістів із реабілітації", — розповіла Кіра Сиротенко, голова правління БФ "Благомай".

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Як кажуть у компанії, одна з ключових цінностей проєкту "Мужні духом" — увага до невеликих громад, адже їхні потреби теж чималі. Пацієнти потребують якісної та довготривалої реабілітації, і така допомога має бути доступною не лише у великих та відомих центрах, але й на місцевому рівні.

Старшокласники можуть спробувати конкретні напрями в ІТ для визначення майбутньої професії в програмі Pre-Junior Фото: 24 Канал

Підтримка освіти — один з головних напрямів: які проєкти реалізує ЕРАМ

Однією з ключових ініціатив IT-компанії є проєкт EPAM Campus, де студенти університетів та всі охочі здобути ІТ-професію, можуть отримати сучасні знання та практичні навички в ІТ. Частина з них згодом долучається до компанії в якості молодших спеціалістів.

"Діти можуть опанувати основи програмування на програмі eKids, старшокласники — спробувати конкретні напрями в ІТ для визначення майбутньої професії в програмі Pre-Junior. Люди старшого віку з допомогою волонтерів компанії можуть дізнатися про основи цифрової грамотності в EPAM eSeniors програмі", — кажуть у компанії.

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Співпраця з університетами передбачає і забезпечення матеріально-технічної бази, облаштування укриттів, так і проведення лекцій, оновлення навчальних програм, організацію стажування для студентів. Сьогодні компанія має близько 50 освітніх партнерів в Україні.

Окрім цього в EPAM допомагають своїм працівникам, які служать в лавах ЗСУ, а також ветеранам. В компанії працює навчальна програма "IT для ветеранів", яка пропонує опанувати одну з 8 ІТ-професій з допомогою менторів. Її учасниками стали більше 110 ветеранів, які до цього не були пов’язані з ІТ-сферою.

Співпраця з університетами передбачає і забезпечення матеріально-технічної бази, облаштування укриттів, так і проведення лекцій, оновлення навчальних програм, організацію стажування для студентів. Сьогодні компанія має близько 50 освітніх партнерів в Україні

Такий підхід обумовлений чіткою позицією компанії, адже для фахівців EPAM особливо важливо допомагати тим, в чому їхня компанія є експертом.

"Ми з радістю включаємось в цифрові розробки як для державного сектору, громадських організацій, так і для захисників," — розповідає Дмитро Якимець, керівник ESG напряму в EPAM Україна.

EPAM надає pro bono послуги, які охоплюють найширший спектр — від розробок для музеїв до забезпечення доступності сайтів міських рад чи обласних військових адміністрацій. Компанія долучилась до створення сайтів Полтавської міської ради, Одеської та Хмельницької військових адміністрацій. А ще до розробки дашборду відновлення Харкова.

Важливою в компанії вважають і підтримку благодійних фондів. зокрема, ЕРАМ підтримала проєкт "Наплічники життя" разом з БФ "Лелека Україна", спрямований на забезпечення бойових медиків, зокрема і колег з ЕРАМ, якісним такмедом. В рамках проєкту за рік вдалося передати понад 340 укомплектованих наплічників, кожен з яких допомагає врятувати до 10 життів захисників та цивільних.

EPAM допомагає долати втрати в сфері освіти. Разом з фондом savED вдалося обладнати 6 укриттів для подолання освітніх втрат в Кривому Розі, повністю відремонтувати та оснастити укриття для ліцею в селищі Печеніги на Харківщин, обладнати безпечні простори у Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ) та Харківському університеті ім. Каразіна.

EPAM допоміг обладнати безпечні простори для студентів у Харківських університетах Фото: "24 Канал"

Допомога під час війни: які проєкти реалізують великі компанії в 2025 році

ДТЕК розвиває багато соціально важливих проєктів, а також допомагає ЗСУ. Крім того, надає безкоштовну електроенергію військовим, лікарням та об'єктам критичної інфраструктури в Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Також компанія організувала донорську допомогу для ЗСУ та постраждалих від війни — вже 860 співробітників ДТЕК здали кров.

У межах комплексної програми підтримки ветеранів компанія надає допомогу своїм працівникам, які захищали країну. Окрім підтримки через координаторів, медичних працівників та психологів, у ДТЕК розробили розширений пакет добровільного медичного страхування під назвою "Ветеран+", який враховує особливі потреби людей, які повертаються зі служби. У різних підрозділах Академії ДТЕК ветерани можуть оновити свої професійні знання або здобути нові навички.

Бізнес надає безкоштовну електроенергію лікарням Фото: Unsplash

Щодо підтримки громад, то в цій галузі варто зазначити про фінансування ДТЕК чотирьох соціальних проєктів для Миколаївщини.

Не лишилась осторонь важливих питань під час боротьби з російською агресією і мережа WOG: компанія повністю забезпечує підтримку та повернення працівників із ЗСУ, зберігаючи робочі місця, забезпечуючи навчання та адаптацію. Один з цікавих проєктів компанії з допомоги підрозділам ЗСУ конвертує бонуси у допомогу захисникам. Клієнти АЗС WOG направляють бонуси та подарунки, накопичені на гаманці PRIDE, на благочинність, а мережа конвертує їх у гривні та передає фондам для допомоги. "Від початку повномасштабного вторгнення однією з важливих місій компанії стала підтримка тих, хто рятує життя українців — цивільних та військових. Тому активно співпрацюємо з благодійними організаціями", — кажуть у WOG. Так, низка фондів, зокрема Центр спасіння життя, Перший добровольчий медичний шпиталь ім. Пирогова стали партнерами у благодійній справі компанії. А ще допомогу від WOG у різні часи війни отримали медичні заклади Харкова, Одеси та Запоріжжя.

У межах комплексної програми підтримки ветеранів компанія надає допомогу своїм працівникам, які захищали країну. Окрім підтримки через координаторів, медичних працівників та психологів, у ДТЕК розробили розширений пакет добровільного медичного страхування під назвою "Ветеран+"

Агрохолдинг Kernel розвиває благодійні ініціативи не лише з допомоги ЗСУ, а й підтримки місцевих громад. Від початку великої війни компанія зосередилася на двох головних завданнях: забезпеченні продовольчої безпеки та наданні допомоги українській армії й постраждалим від війни. Загалом компанія вже спрямувала понад 3 млрд гривень на різні благодійні ініціативи. В межах програми підтримки місцевих громад компания побудувала гуртожитки для ВПО, забезпечила громади необхідними товарами та послугами, допомогла з відновленням життєво важливої інфраструктури.

Компанія підтримує співробітників, надаючи допомогу тим, хто вступив до лав ЗСУ Фото: ЗСУ

Kernel потужно підтримує своїх співробітників, надаючи благодійну допомогу тим, хто вступив до лав ЗСУ, забезпечує житлом людей, які були евакуйовані, допомагає родинам при народженні дитини, а також при травмах чи загибелі

працівників та близьких родичів. Діє у компанії і системна програма підтримки ветеранів, що охоплює цілий комплекс напрямків та передбачає залучення не лише співробітників різних рівнів, а й рідних та близьких військовослужбовців. "Ми намагаємося охопити підтримкою кожного, кого торкнулася війна, — повністю забезпечуємо мобілізованих колег усім необхідним для захисту, розвиваємо напрямки допомоги бригадам ЗСУ та пораненим бійцям – через проєкт "Корпоративне волонтерство", у рамках якого наші співробітники відвідують воїнів у шпиталях по всій Україні", — розповіла Наталія Теряхіна, Директор з персоналу Kernel. Програма підтримки ветеранів у Kernel — це філософія взаємопідтримки, взаємодії та спільного розвитку.