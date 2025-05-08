Выплаты семьям погибших военных: кто и сколько может получить

При гибели военнослужащего его ближайшие родственники могут рассчитывать на получение ряда выплат. Сумма положенной компенсации главным образом определяется обстоятельствами гибели.

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Об этом сообщил военный адвокат Роман Лихачев, передает издание "Новини.LIVE".

Выплаты в случае смерти защитника можно условно разделить на две категории: средства, которые принадлежали военнослужащему, но не были получены им при жизни, и единовременная компенсация для родственников. К первой категории относятся:

заработная плата, которую не выплатили военнослужащему на момент смерти;

одноразовые дополнительные выплаты, например, премии, надбавки или компенсации;

компенсация за неиспользованные дни отпусков.

Решение о выплатах принимает воинская часть, где служил погибший. Если средства уже были зачислены на карту защитника, они наследуются в соответствии с законодательством Украины. Единовременная государственная денежная помощь в случае гибели военнослужащего распределяется поровну между всеми получателями.

Также защитник вправе составить письменное распоряжение, в котором укажет, как и кому будет выплачена единовременная денежная помощь в случае его смерти, самостоятельно определив размер доли каждого получателя в процентах. Единовременное пособие может быть выплачено в трех вариантах, в зависимости от обстоятельств смерти военнослужащего.

Выплата в размере 500 прожиточных минимумов (1 460 000 грн) предусмотрена в следующих ситуациях:

смерть наступила во время прохождения военной службы, но не связана с боевыми действиями;

смерть вызвана заболеванием, которое возникло из-за прохождения службы (причинная связь должна быть подтверждена ВВК);

смерть наступила в течение года после увольнения, но ее причиной является травма или заболевание, связанные со службой.

ОГД в размере 750 прожиточных минимумов (2 190 000 грн) назначается, если:

смерть наступила при исполнении обязанностей военной службы;

смерть вызвана заболеванием, связанным с выполнением обязанностей;

смерть произошла в течение года после увольнения, но причиной была служебная травма или заболевание.

Адвокат пояснил, что выполнение обязанностей военной службы включает не только нахождение в воинской части в рабочие часы, но и перемещение к месту службы, выполнение задач в рамках служебных командировок и другие аналогичные действия.

Выплата фиксированной суммы в размере 15 миллионов гривен производится в случае:

гибели во время защиты Родины;

смерти вследствие ранения или заболевания, полученных в боевых действиях, что подтверждено справкой формы №5;

смерти от болезни, связанной с защитой Родины;

смерти в течение года после увольнения, если ее причина — боевое ранение, травма или заболевание.

Единовременная денежная помощь в размере 15 млн гривен не может быть уменьшена — это гарантированный минимум при гибели военнослужащего.

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