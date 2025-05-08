Виплати сім'ям загиблих військових: хто і скільки може отримати

У разі загибелі військовослужбовця його найближчі родичі можуть розраховувати на отримання низки виплат. Сума належної компенсації головним чином визначається обставинами загибелі.

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Про це повідомив військовий адвокат Роман Лихачов, передає видання "Новини.LIVE".

Виплати в разі смерті захисника можна умовно поділити на дві категорії: кошти, які належали військовослужбовцю, але не були отримані ним за життя, і одноразова компенсація для родичів. До першої категорії належать:

заробітна плата, яку не виплатили військовослужбовцю на момент смерті;

одноразові додаткові виплати, наприклад, премії, надбавки або компенсації;

компенсація за невикористані дні відпусток.

Рішення про виплати ухвалює військова частина, де служив загиблий. Якщо кошти вже були зараховані на картку захисника, вони успадковуються відповідно до законодавства України. Одноразова державна грошова допомога в разі загибелі військовослужбовця розподіляється порівну між усіма одержувачами.

Також захисник має право скласти письмове розпорядження, в якому вкаже, як і кому буде виплачена одноразова грошова допомога в разі його смерті, самостійно визначивши розмір частки кожного одержувача у відсотках. Одноразова допомога може бути виплачена в трьох варіантах, залежно від обставин смерті військовослужбовця.

Виплата в розмірі 500 прожиткових мінімумів (1 460 000 грн) передбачена в таких ситуаціях:

смерть настала під час проходження військової служби, але не пов'язана з бойовими діями;

смерть спричинена захворюванням, яке виникло через проходження служби (причинний зв'язок має бути підтверджений ВЛК);

смерть настала протягом року після звільнення, але її причиною є травма або захворювання, пов'язані зі службою.

ОГД у розмірі 750 прожиткових мінімумів (2 190 000 грн) призначається, якщо:

смерть настала під час виконання обов'язків військової служби;

смерть спричинена захворюванням, пов'язаним із виконанням обов'язків;

смерть сталася протягом року після звільнення, але причиною була службова травма або захворювання.

Адвокат пояснив, що виконання обов'язків військової служби охоплює не тільки перебування у військовій частині в робочі години, а й переміщення до місця служби, виконання завдань у межах службових відряджень та інші аналогічні дії.

Виплата фіксованої суми в розмірі 15 мільйонів гривень проводиться в разі:

загибелі під час захисту Батьківщини;

смерті внаслідок поранення або захворювання, отриманих у бойових діях, що підтверджено довідкою форми №5;

смерті від хвороби, пов'язаної із захистом Батьківщини;

смерті протягом року після звільнення, якщо її причина — бойове поранення, травма або захворювання.

Одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн гривень не може бути зменшена — це гарантований мінімум у разі загибелі військовослужбовця.

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