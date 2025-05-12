У клиентов Нафтогаза возникают долги, несмотря на оплату: детали

Часть клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" сталкиваются с появлением долга после оплаты за потреблённый природный газ.

Related video

Об этом говорится в сообщении на странице Нафтогаза.

На странице компании в социальной сети несколько потребителей описали одинаковую проблему: несмотря на полную оплату за газ, им был начислен долг. В одном из случаев причиной стало то, что Донецкое областное газовое хозяйство не своевременно перевело средства на счета "Нафтогаза".

"У нас на сайте по оплате транспортировки, Донецкое областное газовое хозяйство, есть оплата за газ, но! Проплатил, эти деньги остаются на сайте, висят "+", а к вам не поступают. Вопрос, для чего эта организация создала карман под вашим названием и собирает там деньги? Скрины с сайта могу выслать…" — говорится в сообщении.

В другом случае задолженность появилась по услуге транспортировки газа, несмотря на то, что потребитель полностью ее оплатил.

"Не пользовался газом и неизменный счетчик, однако насчитало долг. Откуда такое? За транспортировку тоже заплатил", — написал гражданин, добавив скриншот.

В компании рассказали, что делать при появлении необоснованной задолженности. Если речь идет о долге за транспортировку газа, начисления производит оператор газораспределительной сети (ГРМ), который отвечает за подачу газа. Специалисты компании могут самостоятельно провести детальную проверку на основании данных лицевого счета. Поэтому при возникновении любой задолженности в ГК «Нафтогаз Украины» рекомендуют обращаться в компанию, указав номер лицевого счета.

"Начислением объемов занимается оператор ГРМ, но, чтобы помочь Вам разобраться в этом вопросе и подсказать куда именно обратиться для его решения, нам понадобится Ваш лицевой счет", — добавили в компании.

Ранее мы писали, что с 1 мая нынешнего года неизменными останутся и тарифы на электроэнергию: стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составит те же самые 4,32 грн.

Что касается компании "Нафтогаз Украины", то недавно там отчитались о знаковой победе во французском суде. В частности, решение суда позволило "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции более 120 млн евро с России за убытки, причиненные украинской компании из-за незаконной экспроприации ее активов в оккупированном Крыму.