Не более 100 тысяч гривен с карты на карту: когда банки увеличат лимит на карточные переводы

Украинские банки могут ослабить ограничения на P2P-переводы. Речь идет о добровольно установленных банками лимитах в размере 100 тысяч гривен при переводе с карты на карту, что указано в Меморандуме о прозрачности платежного рынка. Но смягчить ограничения на переводы можно будет лишь после внедрения реестра дропов и автоматической проверки доходов клиентов.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя исполнительного директора НАБУ Дмитрия Глинского.

"Сейчас эта тема не обсуждалась", — сказал Глинский. Он также добавил, что, если в будущем появятся эффективные инструменты для борьбы с дропами — такие как соответствующий реестр и автоматизированные механизмы верификации доходов клиентов банками, — необходимость в единых лимитах (на переводы с карты на карту) может отпасть сама собой. Банки используют риск-ориентированный подход, поэтому клиенты с подтвержденными доходами смогут свободно совершать операции.

При этом, на его взгляд, ограничения будут применяться только к транзакциям с повышенным уровнем риска.

Дмитрий Глинский отметил, что Меморандум о прозрачности работы рынка платежных услуг, подписанный в декабре, предусматривает добровольное введение банками лимитов на подобные операции. Благодаря этому документу Национальный банк получил возможность не продлевать действие соответствующих нормативных ограничений.

Глинский уверен, что отсутствие среди подписантов девяти небольших банков не мешает внедрению в отрасли подходов и практик, прописанных в Меморандуме. Это связано с тем, что доля этих банков на рынке услуг для физических лиц и предпринимателей практически отсутствует.

Напомним, что 1 апреля Национальный банк Украины прекратил действие временных регуляторных ограничений на исходящие переводы между счетами физических лиц — как внутри одного банка, так и на счета в других банках. Ранее лимит составлял 150 тысяч гривен в месяц и касался всех видов переводов.

Теперь же банки лишь в добровольном порядке в рамках Меморандума о прозрачности работы рынка платежных услуг могут вводить следующие лимиты:

50 тысяч гривен в месяц для клиентов с высоким уровнем риска без подтвержденных доходов;

150 тысяч гривен – для клиентов со средним и низким уровнем риска.

С 1 июня этот добровольный лимит на переводы будет снижен до 100 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что НБУ отменил ряд валютных ограничений, введенных в первые дни российско-украинской войны. Новое решение дает возможность вывести за границу дивиденды на сумму до 1 млн евро в месяц.

К тому же 1 марта заместитель председателя Нацбанка Украины Сергей Николайчук заявил, что регулятор будет продолжать политику отмены валютных ограничений, чтобы стимулировать приток капитала в страну.