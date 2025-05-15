Не більше 100 тисяч гривень з картки на картку: коли банки збільшать ліміт на карткові перекази

Українські банки можуть послабити обмеження на P2P-перекази. Йдеться про добровільно встановлені банками ліміти в розмірі 100 тисяч гривень під час переказу з картки на картку, що зазначено в Меморандумі про прозорість платіжного ринку. Але пом'якшити обмеження на перекази можна буде лише після впровадження реєстру дропів і автоматичної перевірки доходів клієнтів.

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Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника виконавчого директора НАБУ Дмитра Глинського.

"Зараз ця тема не обговорювалася", — сказав Глинський. Він також додав, що, якщо в майбутньому з'являться ефективні інструменти для боротьби з дропами — як-от відповідний реєстр і автоматизовані механізми верифікації доходів клієнтів банками, — необхідність у єдиних лімітах (на перекази з картки на картку) може відпасти сама собою. Банки використовують ризик-орієнтований підхід, тому клієнти з підтвердженими доходами зможуть вільно здійснювати операції.

При цьому, на його погляд, обмеження застосовуватимуться тільки до транзакцій із підвищеним рівнем ризику.

Дмитро Глинський зазначив, що Меморандум про прозорість роботи ринку платіжних послуг, підписаний у грудні, передбачає добровільне введення банками лімітів на подібні операції. Завдяки цьому документу Національний банк отримав можливість не продовжувати дію відповідних нормативних обмежень.

Глинський упевнений, що відсутність серед підписантів дев'яти невеликих банків не заважає впровадженню в галузі підходів і практик, прописаних у Меморандумі. Це пов'язано з тим, що частка цих банків на ринку послуг для фізичних осіб і підприємців практично відсутня.

Нагадаємо, що 1 квітня Національний банк України припинив дію тимчасових регуляторних обмежень на вихідні перекази між рахунками фізичних осіб — як усередині одного банку, так і на рахунки в інших банках. Раніше ліміт становив 150 тисяч гривень на місяць і стосувався всіх видів переказів.

Тепер же банки лише в добровільному порядку в рамках Меморандуму про прозорість роботи ринку платіжних послуг можуть вводити такі ліміти:

50 тисяч гривень на місяць для клієнтів з високим рівнем ризику без підтверджених доходів;

150 тисяч гривень — для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику.

З 1 червня цей добровільний ліміт на перекази буде знижено до 100 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що НБУ скасував низку валютних обмежень, запроваджених у перші дні російсько-української війни. Нове рішення дає можливість вивести за кордон дивіденди на суму до 1 млн євро на місяць.

До того ж 1 березня заступник голови Нацбанку України Сергій Ніколайчук заявив, що регулятор продовжуватиме політику скасування валютних обмежень, щоб стимулювати приплив капіталу в країну.