Родные погибших бойцов ВСУ могут получать пенсии: какие суммы

В случае гибели или пропажи без вести родственники военнослужащих имеют право на пенсию по потере кормильца. Стали известны особенности оформления таких выплат для родителей и супругов тех, кто служил в армии Украины.

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Об этом говорится в законе №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Соответствующий закон регулирует порядок назначения пенсий в случае потери кормильца для погибших или умерших военнослужащих. В соответствии с ним, матерям и женам военнослужащих, погибших или скончавшихся во время службы или при исполнении служебных обязанностей, назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

В случае достижения 55 лет для родителей и жен (мужчин) пенсию по потере кормильца за погибших бойцов должны назначать независимо от количества стажа. Соответствующей категории на содержании назначают пенсии по случаю потери кормильца, если имеется право на следующие виды пенсий:

пенсия независимо от возраста согласно части 3 статьи 114 закона №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (пенсии для шахтеров);

досрочная пенсия по возрасту (при достижении 55 лет для мужчин и наличии страхового стажа в 25 лет, 50 лет — для женщин при наличии стажа в 20 лет);

льготная пенсия по возрасту;

пенсия с сокращением пенсионного возраста в соответствии с законом, или для лиц с инвалидностью.

Пенсию по потере кормильца за военных, погибших при исполнении военной службы устанавливают в разных размерах в 2025 году:

доля в 70% денежного обеспечения погибшего военного — для родителей (одному из них), для жен/мужей, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи;

доля в 70% денежного обеспечения погибшего бойца — для детей, для двух и более — по 50% денежного обеспечения.

Также независимо от факта причин смерти кормильца, минимальный (в два прожиточных минимума для нетрудоспособных граждан) и максимальный (десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан) размеры пенсионных выплат в случае потери кормильца должны применяться к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно.

Отметим, в марте 2024 Фокус писал о деталях получения пенсии для всех категорий граждан, потерявших кормильца, а не только о детях. Речь идет, например, о близких родственниках, которые являются людьми с инвалидностью, или о родственниках, ухаживающих за детьми кормильца, в возрасте до 8 лет.

Напоминаем, в мае "24 канал" посчитал, какую зарплату нужно иметь, чтобы получать пенсию 11 тыс. грн.