Рідні загиблих бійців ЗСУ можуть отримувати пенсії: які суми

У разі загибелі або зникнення безвісти родичі військовослужбовців мають право на пенсію по втраті годувальника. Стали відомі особливості оформлення таких виплат для батьків і подружжя тих, хто служив в армії України.

Related video

Про це йдеться в законі №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Відповідний закон регулює порядок призначення пенсій у разі втрати годувальника для загиблих або померлих військовослужбовців. Відповідно до нього, матерям і дружинам військовослужбовців, які загинули або померли під час служби чи під час виконання службових обов'язків, призначають дострокову пенсію за віком після досягнення 50 років за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років.

У разі досягнення 55 років для батьків і дружин (чоловіків) пенсію по втраті годувальника за загиблих бійців мають призначати незалежно від кількості стажу. Відповідній категорії на утриманні призначають пенсії у зв'язку з втратою годувальника, якщо є право на такі види пенсій:

пенсія незалежно від віку згідно з частиною 3 статті 114 закону №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (пенсії для шахтарів);

дострокова пенсія за віком (при досягненні 55 років для чоловіків і наявності страхового стажу в 25 років, 50 років — для жінок за наявності стажу в 20 років);

пільгова пенсія за віком;

пенсія зі скороченням пенсійного віку відповідно до закону, або для осіб з інвалідністю.

Пенсію по втраті годувальника за військових, які загинули під час виконання військової служби, встановлюють у різних розмірах у 2025 році:

частка в 70% грошового забезпечення загиблого військового — для батьків (одному з них), для дружин/чоловіків, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім'ї;

частка в 70% грошового забезпечення загиблого бійця — для дітей, для двох і більше — по 50% грошового забезпечення.

Також незалежно від факту причин смерті годувальника, мінімальний (у два прожиткові мінімуми для непрацездатних громадян) та максимальний (десять прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян) розміри пенсійних виплат у разі втрати годувальника мають застосовуватися до кожного непрацездатного члена сім'ї окремо.

Зазначимо, у березні 2024 року Фокус писав про деталі отримання пенсії для всіх категорій громадян, які втратили годувальника, а не тільки про дітей. Йдеться, наприклад, про близьких родичів, які є людьми з інвалідністю, або про родичів, які доглядають за дітьми годувальника, віком до 8 років.

Нагадуємо, у травні "24 канал" порахував, яку зарплату потрібно мати, щоб отримувати пенсію 11 тис. грн.