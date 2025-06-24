Фокус расспросил юристов и получил компетентные комментарии относительно права на досрочную пенсию участников боевых действий в 2025 году, как считается льготный стаж, а также об условиях досрочного выхода на пенсию для УБД.

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Военные в Украине могут уйти на пенсию раньше общих сроков, определенных законодательством. Это возможно благодаря льготному стажу — особому средству учета лет службы в Вооруженных Силах Украины и других структурах. Как именно начисляется военным стаж и когда они могут выйти на пенсию, исследовал Фокус.

Льготный стаж: какая формула для его расчета

Служба в ВСУ или правоохранительных органах во время военного положения или фактических боевых действий, а также наличие непосредственного участия в боевых операциях (согласно приказам командования и документам о прохождении службы) — это и есть те критерии, которые определяют права военных относительно льготного стажа.

Юрист ответил, сколько нужно служить, чтобы уйти на пенсию раньше Фото: Из открытых источников

Приобретение статуса участника боевых действий в определенной степени улучшает условия выхода на пенсию и обеспечивает дополнительные социальные гарантии. Законодательство Украины устанавливает различные механизмы поддержки и льготы для этих категорий граждан, что способствует повышению уровня их социальной защиты и благосостояния после завершения активной трудовой деятельности или военной службы, отмечает адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Приобретение статуса участника боевых действий в определенной степени улучшает условия выхода на пенсию и обеспечивает дополнительные социальные гарантии

Как сообщила Фокусу Анна Даниэль — адвокат, управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль", согласно ст. 17-1 закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы", участие в боевых действиях во время военного положения дает право на трехкратное зачисление стажа.

"В формуле льготного зачисления, предусмотренной этим законом, указывается, что месяц службы в боевых действиях во время военного положения засчитывается как 3 месяца выслуги лет, при условии минимум одного месяца непосредственного участия", — пояснила адвокат.

Поэтому льготный стаж рассчитывается по формуле "1 месяц = 3". Ведь часть в боевых действиях во время военного положения, по закону, дает право на трехкратное зачисление стажа. То есть если военнослужащий находился на фронте 12 месяцев, то этот период фактически будет зачислен в его стаж, как 36 месяцев.

Фокус узнал о льготах и надбавках для УБД в 2025, а также формулу расчета Фото: Скриншот

Право на досрочную пенсию: что говорят юристы о документах и назначении пенсии

В соответствии со ст. 115 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на досрочную пенсию имеют:

мужчины — участники боевых действий (УБД). Они могут выйти на пенсию с 55 лет, если имеют 25 и более лет страхового стажа;

женщины — УБД имеют право на пенсию с 50 лет, при наличии не менее 20 лет стажа.

Для военнослужащих выслуга лет засчитывается как полноценный страховой стаж, что дает им право выйти на пенсию раньше, чем другие категории, при условии соблюдения специальных нормативов по продолжительности службы

Заметим, что для военнослужащих выслуга лет засчитывается как полноценный страховой стаж, что дает им право выйти на пенсию раньше, чем другие категории, при условии соблюдения специальных нормативов по продолжительности службы.

Это свидетельствует о том, что украинское законодательство предоставляет реальные социальные гарантии для участников боевых действий — не только в виде сохранения рабочего места, но и путем предоставления дополнительных пенсионных льгот и возможности досрочного пенсионного обеспечения.

Известно, кто имеет право на досрочную пенсию за участие в боевых действиях Фото: ТСН

Чтобы получить досрочную пенсию УБД военнослужащий должен предоставить:

удостоверение УБД;

военный билет, справки об участии в боевых действиях;

трудовую книжку, документы о военной службе;

паспорт и ИНН;

справку о денежном обеспечении (выдается частью/военкоматом).

Подать эти документы можно как онлайн — через портал Пенсионного фонда Украины или лично в ближайшем сервисном центре ПФУ

После проверки документов следует ожидать назначения пенсии, а в случае отказа решение ПФУ можно обжаловать в суде.

Военные, которые принимали участие в боевых действиях и получили соответствующий статус УБД, имеют льготы

Надбавки к пенсии участникам боевых действий: какие выплаты предусмотрены

Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях и получили соответствующий статус УБД, имеют ряд льготных условий, в случае выхода на пенсию, и определенные социальные доплаты. Согласно ст. 12 закона "О статусе ветеранов войны", участникам боевых действий предусмотрена ежемесячная надбавка 25% к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

А что касается дополнительных выплат, то в соответствии с Постановлением КМУ № 656, то если общий размер пенсионных выплат меньше установленного минимума, государство осуществляет адресную помощь:

Категория Минимальный доход в 2025 году

Инвалид войны I группы 16 847 грн

Инвалид войны ІІ группы 13 822 грн

Инвалид войны ІІІ группы 9 478 грн

Участник боевых действий / Майдана 5 528 грн

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"Льготный стаж, закрепленный в ст. 17-1, предоставляет реальный механизм досрочного пенсионного обеспечения. Ключевое — не потерять доказательств участия в боевых действиях. В случае отказа ПФУ — обращайтесь в суд, такие дела часто выигрываются", — говорит Анна Даниэль.

В 2025 году государство гарантирует льготы для военнослужащих и УБД, которые прошли службу во время войны. Ключ к пенсии, напоминают юристы, — это правильно оформленный пакет документов, юридическая грамотность и поддержка адвоката при необходимости.