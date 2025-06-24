Фокус розпитав юристів і отримав компетентні коментарі щодо права на дострокову пенсію учасників бойових дій у 2025 році, як рахується пільговий стаж, а також щодо умов дострокового виходу на пенсію для УБД.

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Військові в Україні можуть піти на пенсію раніше за загальні терміни, визначені законодавством. Це можливо завдяки пільговому стажу - особливому засобу врахування років служби в Збройних Силах України та інших структурах. Як саме нараховується військовим стаж і коли вони можуть вийти на пенсію, дослідив Фокус.

Пільговий стаж: яка формула для його розрахунку

Служба у ЗСУ або правоохоронних органах під час воєнного стану або фактичних бойових дій, а також наявність безпосередньої участі в бойових операціях (згідно з наказами командування та документами про проходження служби) - це і є ті критерії, які визначають права військових щодо пільгового стажу.

Юрист відповів, скільки потрібно служити, щоб піти на пенсію раніше Фото: З відкритих джерел

Набуття статусу учасника бойових дій певною мірою покращує умови виходу на пенсію та забезпечує додаткові соціальні гарантії. Законодавство України встановлює різні механізми підтримки та пільги для цих категорій громадян, що сприяє підвищенню рівня їхнього соціального захисту та добробуту після завершення активної трудової діяльності або військової служби, зауважує адвокатка Адвокатського бюро “Івана Хомича” Олена Воронкова.

Набуття статусу учасника бойових дій певною мірою покращує умови виходу на пенсію та забезпечує додаткові соціальні гарантії

Як повідомила Фокусу Анна Даніель - адвокатка, керуюча Адвокатським бюро “Анни Даніель”, згідно зі ст. 17‑1 закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби”, участь у бойових діях під час воєнного стану дає право на трикратне зарахування стажу.

“У формулі пільгового зарахування, що передбачена цим законом, вказується, що місяць служби в бойових діях під час воєнного стану зараховується як 3 місяці вислуги років, за умови мінімум одного місяця безпосередньої участі”, - пояснила адвокатка.

Тож пільговий стаж розраховується за формулою “1 місяць = 3”. Адже часть у бойових діях під час воєнного стану, за законом, дає право на трикратне зарахування стажу. Тобто якщо військовослужбовець перебував на фронті 12 місяців, то цей період фактично буде зарахований до його стажу, як 36 місяців.

Фокус дізнався про пільги та надбавки для УБД у 2025, а також формулу розрахунок Фото: Скриншот

Право на дострокову пенсію: що кажуть юристи про документи і призначення пенсії

Відповідно до ст. 115 закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, право на дострокову пенсію мають:

чоловіки - учасники бойових дій (УБД). Вони можуть вийти на пенсію з 55 років, якщо мають 25 і більше років страхового стажу;

жінки - УБД мають право на пенсію з 50 років, за наявності не менше 20 років стажу.

Для військовослужбовців вислуга років зараховується як повноцінний страховий стаж, що дає їм право вийти на пенсію раніше, ніж інші категорії, за умови дотримання спеціальних нормативів щодо тривалості служби

Зауважимо, що для військовослужбовців вислуга років зараховується як повноцінний страховий стаж, що дає їм право вийти на пенсію раніше, ніж інші категорії, за умови дотримання спеціальних нормативів щодо тривалості служби.

Це свідчить про те, що українське законодавство надає реальні соціальні гарантії для учасників бойових дій - не лише у вигляді збереження робочого місця, а й шляхом надання додаткових пенсійних пільг та можливості дострокового пенсійного забезпечення.

Відомо, хто має право на дострокову пенсію за участь у бойових діях Фото: ТСН

Щоби отримати дострокову пенсію УБД військовослужбовець має надати:

посвідчення УБД;

військовий квиток, довідки про участь у бойових діях;

трудову книжку, документи про військову службу;

паспорт та ІПН;

довідку про грошове забезпечення (видається частиною/військкоматом).

Подати ці документи можна як онлайн - через портал Пенсійного фонду України або особисто у найближчому сервісному центрі ПФУ

Після перевірки документів слід очікувати призначення пенсії, а у разі відмови рішення ПФУ можна оскаржити в суді.

Військовові, які брали участь у бойових діях і отримали відповідний статус УБД, маютьпільги

Надбавки до пенсії учасникам бойових дій: які виплати передбачені

Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях і отримали відповідний статус УБД, мають низку пільгових умов, у разі виходу на пенсію, та визначені соціальні доплати. Згідно зі ст. 12 закону “Про статус ветеранів війни”, учасникам бойових дій передбачена щомісячна надбавка 25% до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

А щодо додаткових виплат, то відповідно до Постанови КМУ № 656, то якщо загальний розмір пенсійних виплат менший за встановлений мінімум, держава здійснює адресну допомогу:

Категорія Мінімальний дохід у 2025

Інвалід війни І групи 16 847 грн

Інвалід війни ІІ групи 13 822 грн

Інвалід війни ІІІ групи 9 478 грн

Учасник бойових дій / Майдану 5 528 грн

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“Пільговий стаж, закріплений у ст. 17‑1, надає реальний механізм дострокового пенсійного забезпечення. Ключове - не втратити доказів участі в бойових діях. У разі відмови ПФУ - звертайтесь до суду, такі справи часто виграються” - каже Анна Даніель.

У 2025 році держава гарантує пільги для військовослужбовців та УБД, які пройшли службу під час війни. Ключ до пенсії, нагадують юристи, - це правильно оформлений пакет документів, юридична грамотність і підтримка адвоката за потреби.