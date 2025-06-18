"Жодної пільги": військовий обурився принизливим оголошенням на громадській вбиральні (фото)

На дверях громадського туалету в місті Новоярівськ у Львівській області розмістили оголошення для військових. У ньому йдеться, що посвідчення військовослужбовців і пільговиків не дають права на безплатне відвідування вбиральні.

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Оголошення розміщено в торгово-пасажному комплексі "ЮГ". Військовослужбовець Іван Савицький опублікував фото на своїй сторінці у Facebook 18 червня та зазначив, що його обурила не відсутність знижки, а те, як про це повідомляє адміністрація.

"Ми вам щиро вдячні за ваш внесок щодо захисту держави, але ваші посвідчення не підлягають на безкоштовне відвідування туалету. На жаль, ми не отримуємо від держави жодної пільги, а навпаки, відсоток на військовий податок збільшений", — написано в оголошенні для військових і пільговиків.

На громадському туалеті в Новоярівську вивісили оголошення для українських військових Фото: Facebook / Іван Савицький

Іван Савицький зазначив, що ніколи не просив додаткових знижок і погоджувався лише коли їх пропонували. За його словами, у 99% туалетів з нього відмовлялися брати гроші.

"Ну не хочеш давати знижку — маєш право. Напиши просто: "пільг та знижок на відвідування немає ні для кого". Крапка", — написав боєць.

Також його обурила фраза про збільшення військового збору та відсутність компенсації від держави.

"Це для чого? Це як? Натяк, що це через нас військових?" — запитав боєць.

Савицький додав, що у вбиральні йому відмовилися дати чек про оплату послуги.

"Бабця з дідом щиро відповіли: "А що? Ми ще чеки в туалеті повинні давати?" До бабці з дідом претензій немає. Як кажуть на базарі: я не власник, я — реалізатор", — розповів військовий.

Іван Савицький розповів про оголошення для військових у громадській вбиральні в Новоярівську про відсутність пільг Фото: скриншот

Оголошення для військових розмістила на туалеті адміністрація

На опублікованому бійцем оголошенні можна побачити мокру печатку, на якій зазначено, що оператором туалету є фізична особа-підприємець Горбенко Мар'ян Юрійович. ФОП був зареєстрований 12 червня 2009 року.

Реакції на допис військового від адміністрації закладу на момент публікації новини не було.

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