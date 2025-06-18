"Никаких льгот": военный возмутился унизительным объявлением на общественной уборной (фото)

На дверях общественного туалета в городе Новояровск во Львовской области разместили объявление для военных. В нем говорится, что удостоверения военнослужащих и льготников не дают права на бесплатное посещение уборной.

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Объявление размещено в торгово-пассажном комплексе "ЮГ". Военнослужащий Иван Савицкий опубликовал фото на своей странице в Facebook 18 июня и отметил, что его возмутило не отсутствие скидки, а то, как об этом сообщает администрация.

"Мы вам искренне благодарны за ваш вклад по защите государства, но ваши удостоверения не подлежат на бесплатное посещение туалета. К сожалению, мы не получаем от государства никакой льготы, а наоборот, процент на военный налог увеличен", — написано в объявлении для военных и льготников.

На общественном туалете в Новояровске вывесили объявление для украинских военных Фото: Facebook / Иван Савицкий

Иван Савицкий отметил, что никогда не просил дополнительных скидок и соглашался только когда их предлагали. По его словам, в 99% туалетов с него отказывались брать деньги.

"Ну не хочешь давать скидку — имеешь право. Напиши просто: "льгот и скидок на посещение нет ни для кого". Точка", — написал боец.

Также его возмутила фраза об увеличении военного сбора и отсутствии компенсации от государства.

"Это для чего? Это как? Намек, что это из-за нас военных?" — спросил боец.

Савицкий добавил, что в уборной ему отказались дать чек об оплате услуги.

"Бабушка с дедом искренне ответили: "А что? Мы еще чеки в туалете должны давать?" К бабушке с дедом претензий нет. Как говорят на базаре: я не владелец, я — реализатор", — рассказал военный.

Иван Савицкий рассказал об объявлении для военных в общественной уборной в Новояровске об отсутствии льгот Фото: скриншот

Объявление для военных разместила на туалете администрация

На опубликованном бойцом объявлении можно увидеть мокрую печать, на которой указано, что оператором туалета является физическое лицо-предприниматель Горбенко Марьян Юрьевич. ФЛП был зарегистрирован 12 июня 2009 года.

Реакции на сообщение военного от администрации заведения на момент публикации новости не было.

Напомним, командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук 19 апреля рассказывал, что защитника Киева Евгения Врядника не пустили читать лекцию в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", потому что комитет по этике назвал его взгляды "слишком правыми".

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