Слушали под стенами: защитника Киева не пустили читать лекцию в "Могилянку", — командир 3 ОШБр

Командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук утверждает, что украинскому военному Евгению Вряднику не разрешили читать лекцию в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" и студенты 19 апреля слушали спикера на улице. Причиной, по его словам, стало заключение комитета по этике, который назвал взгляды защитника "слишком правыми".

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Сообщение военный опубликовал на своей странице в Instagram.

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Командир 3-й ОШБр рассказал, что студенты "Киево-Могилянской академии" слушали лекцию Евгения Врядника, друга Жекуса, под стенами "Культурно-художественного центра НаУКМА".

"Именно той Могилянки, которая с 1632 года была центром украинства и несла правильные смыслы там, где их не было. Но сегодня студенты стоят под стенами, а не внутри. Потому что двери для них — закрыты", — написал майор ВСУ Дмитрий Кухарчук.

Студенты слушали лекцию Евгения Врядника под стенами "Киево-Могилянской академии" Фото: Instagram / slipio.ck.ua

По его словам, читать лекцию "Героическая порода: от старой Украины до Третьей освободительной борьбы" в учебном заведении защитнику, который воевал на самых горячих участках фронта, запретило руководство.

"Ему отказали из-за заключения так называемого "комитета по этике" — мол, он слишком правый, чтобы читать в академии лекции", — утверждает Кухарчук.

Командир 3-й ОШБр добавил, что обращался к руководству академии от имени командования 3-го Армейского корпуса.

"Предупреждал о недопустимости ситуаций, в которых люди, защищавшие Киев, не имеют возможности прочитать лекцию в этом же Киеве. Но напрасно. Сегодняшняя Киево-Могилянка превратилась в режимный объект, который больше напоминает университет эпохи Януковича, чем пространство свободной мысли", — написал военный.

Евгению Вряднику якобы запретили читать лекцию в Киево-Могилянской академии Фото: Instagram / slipio.ck.ua

В Telegram-канале сообщества "Авангард (АКС)" 18 апреля был опубликован анонс посвященной истории украинского правого движения лекции "Героическая порода: от Старой Украины до Третьей Освободительной Борьбы", которая должна была состояться в 18:00 19 апреля в культурно-художественном центре НаУКМА. В 18:06 19 апреля сообщество опубликовало сообщение, в котором утверждалось, что руководство НаУКМА выступает против проведения лекции в стенах "Могилянки" и закрыло Культурно-художественный центр.

Евгения Врядника не пустили в "Могилянку": реакция академии

Официальной реакции от администрации "Киево-могилянской академии" на жалобу Дмитрия Кухарчука на момент публикации материала не было.

В комментариях к сообщению пользовательница Ангелина Рожец, представившаяся студенткой академии, военнослужащей и координатором могилянского волонтерского центра @kma_help, попросила уточнить, как именно администрация заведения аргументировала отказ в проведении мероприятия.

"Я точно знаю, что в Могилянке уважают военных и имеют безоговорочную проукраинскую позицию. Мне неизвестно ничего об этой ситуации, однако я знаю, что у нас бы не запретили чью-то лекцию с аргументацией "слишком правый", — написала Ангелина Рожец.

Военнослужащая и студентка "Могилянки" прокомментировала инцидент с лекцией Врядника Фото: скриншот

Отметим, студент "Киево-Могилянской академии" Святослав Сиротюк 19 апреля сообщил, что его с тремя товарищами по учебе задержала полиция Киева во время прогулки в Подольском районе столицы и затолкали в "бус", сломав ноутбук.

Также напомним, 18 апреля полиция Киева сообщила о задержании подростков, которые сильно избили военного в районе Гидропарка. На следующий день, 19 апреля, правоохранители Киева сообщили о задержании еще двух из четырех подозреваемых в избиении военного в киевском Гидропарке. Ими оказались киевляне в возрасте 15 и 17 лет.