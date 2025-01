Купівля Києво-Могилянської академії: в МОН відреагували на інформацію щодо приватизації закладу

У відомстві наголосили, що Києво-Могилянська академія — це не просто університет, а заклад, який відіграє ключову роль у формуванні нових поколінь лідерів.

Related video

Київська школа економіки (KSE) хоче купити Національний університет "Київо-Могилянська академія" (НаУКМА) і вже розпочала підготовку запиту до Міністерства освіти і науки України. На цю інформацію відреагували в МОН. Заступник міністра освіти Михайло Вінницький зазначив, що міністерство не розглядає можливості приватизації навчального закладу, адже це не передбачено законом.

"Законодавство України не передбачає можливості приватизації державних університетів. Зміни до законодавства, які б уможливили такі дії зараз не розглядаються", — додав він.

Заступник міністра наголосив, що Києво-Могилянська академія — це не просто університет. Це символ ідентичності українців, 400-літній осередок українського інтелектуального життя, який розташований в історичному архітектурному ансамблі на Подолі в столиці, наголосив Михайло Вінницький.

"Як один із провідних закладів вищої освіти України, Києво-Могилянська академія відіграє ключову роль у формуванні нових поколінь лідерів України. Випускники НаУКМА реалізуються в бізнесі, в державному і громадському секторах, в науковій діяльності в Україні і закордоном. Держава, як засновник цього закладу виступає гарантом його автономії і сприяє різнобічному розвитку цього (і інших) державних університетів", — написав заступник міністра освіти.

Продаж Києво-Могилянської академії: що відомо

Вперше президент KSE, ексміністр економіки Тимофій Милованов заговорив про купівлю навчального закладу 10 січня і пропонував навіть гасло: "Make Могилянка Great Again" ("Зробити "Могилянку" великою знову"). Гроші на викуп НаУКМА він пропонував зібрати шляхом народного збору, щоб убезпечити академію від впливу бізнесу, олігархів і американського філантропа Джорджа Сороса.

Студентська спільнота НаУКМА у відповідь на цю ініціативу закликала зібрати кошти для купівлі KSE, яка раніше була частиною "Могилянки". Таким чином школа повернеться до складу НаУКМА.

Ситуацію коментував також президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт. Він дав зрозуміти, що ця пропозиція неприйнятна.

"If you know, you know. Звичайно, перший пріоритет — донати на ЗСУ. Але якщо ви хочете підтримати розвиток Києво-Могилянської академії, це завжди можна зробити тут", — вказав він.

Згодом Тимофій Милованов повернувся до теми купівлі Києво-Могилянської академії. Він обіцяв підняти заробітні плати викладачам після угоди.