Покупка Киево-Могилянской академии: в МОН отреагировали на информацию о приватизации заведения

Киевская школа экономики (KSE) хочет купить Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) и уже начала подготовку запроса в Министерство образования и науки Украины. На эту информацию отреагировали в МОН. Заместитель министра образования Михаил Винницкий отметил, что министерство не рассматривает возможности приватизации учебного заведения, ведь это не предусмотрено законом.

"Законодательство Украины не предусматривает возможности приватизации государственных университетов. Изменения в законодательство, которые бы сделали возможным такие действия сейчас не рассматриваются", — добавил он.

Заместитель министра подчеркнул, что Киево-Могилянская академия — это не просто университет. Это символ идентичности украинцев, 400-летний центр украинской интеллектуальной жизни, который расположен в историческом архитектурном ансамбле на Подоле в столице, подчеркнул Михаил Винницкий.

"Как одно из ведущих высших учебных заведений Украины, Киево-Могилянская академия играет ключевую роль в формировании новых поколений лидеров Украины. Выпускники НаУКМА реализуются в бизнесе, в государственном и общественном секторах, в научной деятельности в Украине и за рубежом. Государство, как основатель этого заведения выступает гарантом его автономии и способствует разностороннему развитию этого (и других) государственных университетов", — написал заместитель министра образования.

Продажа Киево-Могилянской академии: что известно

Впервые президент KSE, экс-министр экономики Тимофей Милованов заговорил о покупке учебного заведения 10 января и предлагал даже лозунг: "Make Могилянка Great Again" ("Сделать "Могилянку" великой снова"). Деньги на выкуп НаУКМА он предлагал собрать путем народного сбора, чтобы обезопасить академию от влияния бизнеса, олигархов и американского филантропа Джорджа Сороса.

Студенческое сообщество НаУКМА в ответ на эту инициативу призвало собрать средства для покупки KSE, которая ранее была частью "Могилянки". Таким образом школа вернется в состав НаУКМА.

Ситуацию комментировал также президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит. Он дал понять, что это предложение неприемлемо.

"If you know, you know. Конечно, первый приоритет — донаты на ВСУ. Но если вы хотите поддержать развитие Киево-Могилянской академии, это всегда можно сделать здесь", — указал он.

Впоследствии Тимофей Милованов вернулся к теме покупки Киево-Могилянской академии. Он обещал поднять заработные платы преподавателям после сделки.