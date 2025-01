Покупка Киево-Могилянской академии: Милованов настроен серьезно и готовит запрос в МОН

Киевская школа экономики хочет купить Киево-Могилянскую академию. Президент школы Тимофей Милованов обещает избавить преподавателей ВУЗа от низких зарплат, влияния олигархов и американского филантропа Джорджа Сороса.

Киевская школа экономики (KSE) хочет купить Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) и уже приступила к подготовке запроса в Министерство образования и науки Украины. Об этом сообщил президент KSE, экс-министр экономики Тимофей Милованов.

"История, статус и традиции НаУКМА — это важно. Но еще важнее, чтобы преподаватели получали достойные зарплаты, а студенты — качественное образование", — прокомментировал Милованов свое решение.

По его оценкам, ситуация в "Могилянке" обстоит следующим образом: зарплаты низкие, инфраструктура устарела и университет не имеет ресурсов, чтобы конкурировать с лучшими ВУЗами в мире.

Милованов обещает поднять зарплаты преподавателям в разы, улучшить условия и привлечь инвестиции. Бренд и академическая часть останутся нетронутыми, как это было с KSE.

"Я вывел KSE из банкротства на уровень ведущего университета страны. И я знаю, как сделать то же с "Могилянкой", — написал он.

Милованов второй раз говорит о покупке НаУКМА

Отметим, что это уже второе заявление Милованова о возможной покупке НаУКМА. Первый раз он говорил об этом 10 января и предлагал даже лозунг: "Make Могилянка Great Again" ("Сделать "Могилянку" великой снова").

При этом деньги на выкуп ВУЗа он предложил собрать путем народного сбора, чтобы обезопасить академию от влияния бизнеса, олигархов и американского филантропа Джорджа Сороса.

"Я так же всерьез хочу купить Могилянку, как [президент США Дональд] Трамп всерьез хочет купить Гренландию", — отмечал он.

Студенческое сообщество НаУКМА в ответ на инициативу Милованова призывало вернуть историческую справедливость и собрать средства для покупки KSE, которая ранее была частью "Могилянки". Таким образом школа вернется в состав НаУКМА.

Президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит также комментировал идею продажи академии. Разместив соответствующую картинку под постом он дал понять, что предложение Милованова неприемлемо

"If you know, you know. Конечно, первый приоритет — донаты на ВСУ. Но если вы хотите поддержать развитие Киево-Могилянской академии это всегда можно сделать здесь", — указал он.

Министерство образования и науки Украины не рассматривает возможность приватизации Национального университета "Киево-Могилянская академия". Чиновники говорят, что им не поступали предложения по продаже Киево-Могилянской академии.

В настоящее время не проводилась оценка стоимости ВУЗа.

