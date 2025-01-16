Поиски продолжаются: "Укрпошта" прокомментировала потерю студенческих документов в Тернополе

"Укрпошта" потеряла документы двух иностранных студентов-медиков, без которых те не получат диплом об окончании университета в Тернополе. Почтовый оператор подчеркнул, что готов отвечать за ошибки.

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По состоянию на четверг, 16 января, продолжается служебное расследование по розыску утерянного заказного письма, в котором были документы студентов Тернопольского национального медицинского университета имени И. Я. Горбачевского. Об этом сообщила пресс-служба "Укрпошты" на запрос "Суспільного".

Отмечается, что пакет с документами разыскивают во всех подразделениях, которые принимали участие в отправлении. Также продолжается розыск по всему маршруту следования. Сейчас проходит анализ операций и статусов в логистической системе, рассматриваются зафиксированные акты о нарушениях.

После расследования и получения результатов почтовый оператор возобновит коммуникацию с отправителем для урегулирования вопроса.

"В сфере почтовых отправлений, как и в любой другой сфере услуг со сложной логистикой и большими объемами, возможны случаи потери или задержки в доставке корреспонденции. Впрочем, как компания, мы всегда готовы нести ответственность за наши ошибки", — говорится в ответе "Укрпошты".

Также там отметили, что в соответствии с законодательством, за потерю почтовых отправлений без объявленной ценности предусмотрено возмещение стоимости услуги почтовой связи и штраф в размере 100 процентов стоимости такой услуги, что, собственно, и составляет 109 гривен, которые оператор компенсировал адресату.

"Суспільне" также сообщило, что "Укрпошта" потеряла нотариально заверенный пакет документов двух иностранных студентов ТНМУ. Потерянные "бумаги" нужны студентам из Африки для получения диплома медицинского университета.

Через сервис "Укрпошты" работники отдела документооборота университета проверили, где находится письмо, и выяснилось, что оно "застряло" в логистическом центре в Тернополе. И хотя почтовики начали поиски, "конверт" не нашелся.

В вузе отметили, что началась процедура изготовления нового пакета документов, но на это нужны финансовые ресурсы и много времени.

Напомним, в 2024 году в вузах Украины учились 27 226 иностранных студентов. Согласно информации МОН, 514 учеников были из Российской Федерации.

Также Фокус писал, что руководитель Киевской школы экономики Тимофей Милованов задумался о покупке Киево-Могилянской академии у государства.