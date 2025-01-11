Экс-министр экономики Милованов хочет купить "Могилянку": зачем ему это нужно

Тимофей Милованов считает, что Киево-Могилянской академии будет лучше, если она станет частным учебным заведением. Деньги на ее покупку у МОН он предлагает собирать у неравнодушного населения.

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Экс-министр экономики, бывший внештатный советник главы Офиса президента, руководитель Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов на примере стратегических идей нового президента США Дональда Трампа по приобретению Гренландии задумался о покупке Киево-Могилянской академии у государства. Об этом он написал в своем Facebook, объяснив, что таким образом можно увеличить величие и влияние учебного заведения.

"Make Могилянка Great Again!", — написал Милованов, копируя патентованный Трампом лозунг "Сделаем Америку великой снова".

Экономист отметил, что для минобразования "Могилянка" убыточна, а КШЭ, как частный образовательный фонд, сможет более эффективно управлять заведением.

Милованов подчеркнул, что Украинский Католический Университет (УКУ) во Львове и школа, где он является президентом, стали топовыми вузами именно из-за своей возможности двигаться и действовать быстро и эффективно, как частные учреждения.

К тому же студенты, которые не могут оплатить обучение, будут учиться бесплатно за счет благотворителей. Поэтому, если КШЭ купит "Могилянку", условия у студентов только улучшатся, анонсировал Милованов.

Чтобы обезопасить учебное заведение от влияния бизнеса и олигархов, средства на его покупку он предлагает собирать пожертвованиями от обычных украинцев.

"Я так же, как Трамп серьезно хочет купить Гренландию, серьезно хочу купить Могилянку", — отметил Тимофей Милованов.

Позже он добавил, что в Украине возможно прекрасное высшее образование, если есть желание и видение изменений.

"Народный университет возможен! Давайте его сделаем! Давайте его сделаем великим!", — предложил экономист.

Напомним, в 2021 году Милованов рассказывал, как у него появилось прозвище "дебил". Он заявлял, что его очень оскорблял этот ярлык.

Также Фокус писал, что украинский футболист Виталий Дахновский учится в ровенском колледже на геодезиста, но не может запомнить, как его правильно произносить.