Ексміністр економіки Милованов хоче купити "Могилянку": навіщо це йому потрібно

Тимофій Милованов вважає, що Києво-Могилянській академії буде краще, якщо вона стане приватним навчальним закладом. Гроші на її купівлю у МОН він пропонує збирати у небайдужого населення.

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Ексміністр економіки, колишній позаштатний радник глави Офісу президента, керівник Київської школи економіки (КШЕ) Тимофій Милованов на прикладі стратегічних ідей нового президента США Дональда Трампа щодо придбання Гренландії замислився про купівлю Києво-Могилянської академії у держави. Про це він написав у своєму Facebook, пояснивши, що таким чином можна збільшити велич та вплив навчального закладу.

"Make Могилянка Great Again!", — написав Милованов, копіюючи патентоване Трампом гасло "Зробімо Америку великою знову".

Економіст зазначив, що для міносвіти "Могилянка" збиткова, а КШЕ, як приватна освітня фундація, зможе більш ефективно керувати закладом.

Милованов підкреслив, що Український Католицький Університет (УКУ) у Львові та школа, де він є президентом, стали топовими вишами саме через свою можливість рухатись і діяти швидко і ефективно, як приватні установи.

До того ж студенти, які не можуть оплатити навчання, вчитимуться безоплатно коштом благодійників. Тому, якщо КШЕ купить "Могилянку", умови у студентів лише покращаться, анонсував Милованов.

Щоб убезпечити навчальний заклад від впливу бізнесу і олігархів, кошти на його купівлю він пропонує збирати пожертвами від звичайних українців.

"Я так само, як Трамп серйозно хоче купити Гренландію, серйозно хочу купити Могилянку", — зазначив Тимофій Милованов.

Пізніше він додав, що в Україні можлива прекрасна вища освіта, якщо є бажання і бачення змін.

"Народний університет можливий! Давайте його зробимо! Давайте його зробимо величним!", — запропонував економіст.

Нагадаємо, у 2021 році Милованов розповідав, як у нього з'явилося прізвисько "дебіл". Він заявляв, що його дуже ображав цей ярлик.

Також Фокус писав, що український футболіст Віталій Дахновський вчиться у рівненському коледжі на геодезиста, але не може запам'ятати, як його правильно вимовляти.