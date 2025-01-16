Пошуки тривають: в "Укрпошті" прокоментували втрату студентських документів у Тернополі

"Укрпошта" загубила документи двох іноземних студентів-медиків, без яких ті не отримають диплом про закінчення університету у Тернополі. Поштовий оператор наголосив, що готовий відповідати за помилки.

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Станом на четвер, 16 січня, триває службове розслідування щодо розшуку загубленого рекомендованого листа, в якому були документи студентів Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Про це повідомила пресслужба "Укрпошти" на запит "Суспільного".

Зазначається, що пакета з документами розшукують у всіх підрозділах, які брали участь у відправленні. Також триває розшук по всьому маршруту слідування. Наразі проходить аналіз операцій та статусів у логістичній системі, розглядаються зафіксовані акти про порушення.

Після розслідування та отримання результатів поштовий оператор відновить комунікацію з відправником для врегулювання питання.

"У сфері поштових відправлень, як і в будь-якій іншій сфері послуг зі складною логістикою та великими обсягами, можливі випадки втрати або затримки в доставці кореспонденції. Втім, як компанія, ми завжди готові нести відповідальність за наші помилки", — йдеться у відповіді "Укрпошти".

Також там наголосили, що відповідно до законодавства, за втрату поштових відправлень без оголошеної цінності передбачено відшкодування вартості послуги поштового зв’язку та штраф у розмірі 100 відсотків вартості такої послуги, що, власне, й становить 109 гривень, які оператор компенсував адресату.

"Суспільне" також повідомило, що "Укрпошта" загубила нотаріально завірений пакет документів двох іноземних студентів ТНМУ. Втрачені "папери" потрібні студентам з Африки для отримання диплому медичного університету.

Через сервіс "Укрпошти" працівники відділу документообігу університету перевірили, де перебуває лист, й з'ясувалося, що він "застряг" у логістичному центрі в Тернополі. І хоча поштовики почали пошуки згуби, "конверт" не знайшовся.

У ВНЗ зазначили, що розпочалася процедура виготовлення нового пакета документів, але на це потрібні фінансові ресурси та багато часу.

Нагадаємо, у 2024 році в вишах України навчалися 27 226 іноземних студентів. Згідно з інформацією МОН, 514 учнів були із Російської Федерації.

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