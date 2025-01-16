"Останемся с газом": Украина должна продать газотранспортную систему американцам, — Балога

По словам Виктора Балоги, предложение США нужно делать уже, чтобы россияне прекратили обстреливать украинскую ГТС.

Related video

Украина должна как можно скорее продать свою газотранспортную систему (ГТС) Соединенным Штатам Америки, чтобы россияне никогда ее не обстреливали. Об этом заявил бывший глава администрации президента Украины Виктора Ющенко — Виктор Балога.

Пост Виктора Балоги

"Если хотим сохранить нашу газотранспортную систему — должны продать ее США. И чем скорее мы это сделаем, тем больше вероятность того, что останемся с газом", — написал Балога.

По его словам обстрел ГТС, в частности в Стрые, который РФ осуществила под утро 15 января — это лишь "пристрелка", а после нее будут новые удары.

"При всей исправности сил ПВО, сбивать 100% ракет или БПЛА, почти нереально, а значит будут новые разрушения и рано или поздно проблемы с поставками газа. Поэтому не ждем новых обстрелов, а уже делаем американцам предложение", — подчеркнул Балога.

Он пояснил, что, когда украинская ГТС перейдет в собственность США, ей не будут угрожать никакие обстрелы.

"Как только наша ГТС станет собственностью США или хотя бы новая администрация Белого дома проявит к ее приобретению публичный интерес — ни одна российская ракета или дрон на нее не полетит", — подчеркнул Балога.

Напомним, под утро 15 января российские оккупационные войска запустили по территории Украины крылатые ракеты. По словам Владимира Зеленского, Россия выпустила по Украине более 40 ракет.

1 января Украина остановила транзит российского газа.