"Залишимось із газом": Україна повинна продати газотранспортну систему американцям, — Балога

За словами Віктора Балоги, пропозицію США потрібно робити вже, щоб росіяни припинили обстрілювати українську ГТС.

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Україна повинна якомога швидше продати свою газотранспортну систему (ГТС) Сполученим Штатам Америки, щоб росіяни ніколи її не обстрілювали. Про це заявив колишній голова адміністрації президента України Віктора Ющенка — Віктор Балога.

Пост Віктора Балоги

"Якщо хочемо зберегти нашу газотранспортну систему — маємо продати її США. І чим скоріше ми це зробимо, тим більша ймовірність того, що залишимось із газом", — написав Балога.

За його словами обстріл ГТС, зокрема у Стрию, який РФ здійснила під ранок 15 січня — це лише "пристрілка", а після неї будуть нові удари.

"При всій справності сил ППО, збивати 100% ракет чи БПЛА, майже нереально, а значить будуть нові руйнування та рано чи пізно проблеми з постачанням газу. Тому не чекаємо нових обстрілів, а вже робимо американцям пропозицію", — підкреслив Балога.

Він пояснив, що, коли українська ГТС перейде у власність США, їй не загрожуватимуть жодні обстріли.

"Як тільки наша ГТС стане власністю США чи хоча б нова адміністрація Білого дому проявить до її придбання публічний інтерес — жодна російська ракета чи дрон на неї не полетить", — наголосив Балога.

Нагадаємо, під ранок 15 січня російські окупаційні війська запустили по території України крилаті ракети. За словами Володимира Зеленського, Росія випустила по Україні понад 40 ракет.

1 січня Україна зупинила транзит російського газу.