Купівля Києво-Могилянської академії: Милованов налаштований серйозно і готує запит до МОН

Київська школа економіки хоче купити Києво-Могилянську академію. Президент школи Тимофій Милованов обіцяє позбавити викладачів вишу від низьких зарплат, впливу олігархів і американського філантропа Джорджа Сороса.

Related video

Київська школа економіки (KSE) хоче купити Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) і вже розпочала підготовку запиту до Міністерства освіти і науки України. Про це повідомив президент KSE, ексміністр економіки Тимофій Милованов.

"Історія, статус і традиції НаУКМА — це важливо. Але ще важливіше, щоб викладачі отримували гідні зарплати, а студенти — якісну освіту", — прокоментував Милованов своє рішення.

За його оцінками, ситуація в "Могилянці" така: зарплати низькі, інфраструктура застаріла й університет не має ресурсів, щоб конкурувати з найкращими ВНЗ у світі.

Милованов обіцяє підняти зарплати викладачам у рази, поліпшити умови та залучити інвестиції. Бренд і академічна частина залишаться недоторканими, як це було з KSE.

"Я вивів KSE з банкрутства на рівень провідного університету країни. І я знаю, як зробити те саме з "Могилянкою", — написав він.

"Повтор за Трампом": Милованов вдруге говорить про купівлю НаУКМА

Зазначимо, що це вже друга заява Милованова про можливу купівлю НаУКМА. Перший раз він говорив про це 10 січня і пропонував навіть гасло: "Make Могилянка Great Again" ("Зробити "Могилянку" великою знову").

При цьому гроші на викуп ВНЗ він запропонував зібрати шляхом народного збору, щоб убезпечити академію від впливу бізнесу, олігархів і американського філантропа Джорджа Сороса.

"Я так само всерйоз хочу купити Могилянку, як [президент США Дональд] Трамп всерйоз хоче купити Гренландію", — зазначав він.

Студентська спільнота НаУКМА у відповідь на ініціативу Милованова закликала повернути історичну справедливість і зібрати кошти для купівлі KSE, яка раніше була частиною "Могилянки". Таким чином школа повернеться до складу НаУКМА.

Президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт також коментував ідею продажу академії. Розмістивши відповідну картинку під дописом, він дав зрозуміти, що пропозиція Милованова неприйнятна

"If you know, you know. Звичайно, перший пріоритет — донати на ЗСУ. Але якщо ви хочете підтримати розвиток Києво-Могилянської академії, це завжди можна зробити тут", — вказав він.

Міністерство освіти і науки України не розглядає можливість приватизації Національного університету "Києво-Могилянська академія". Чиновники кажуть, що їм не надходили пропозиції щодо продажу Києво-Могилянської академії.

Наразі не проводилася оцінка вартості ВНЗ.

Нагадаємо, у грудні минулого року в бізнес-школі при НаУКМА скасували лекцію історика і соціолога Сергія Чаплигіна через його позицію щодо ЛГБТ+ людей.

Українська влада обіцяла, що з 2025 року вчителям щомісяця доплачуватимуть 1000 гривень. Крім цього, 1,2 млрд гривень виділяють із бюджету на купівлю шкільних автобусів.