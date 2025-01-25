Живуть на 11 років довше за неуків: учені розповіли, як освіта впливає на здоров'я людей

У сучасному світі освіченість є важливим аспектом успішності в житті. Однак нещодавно вчені з'ясували, що вона також безпосередньо впливає і на наше фізичне здоров'я та те, до скількох років ми доживемо.

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Нове дослідження Інституту метрики та оцінки здоров'я (IHME) при Медичній школі Вашингтонського університету виявило незвичайні відмінності в середній тривалості життя (СПЖ) за рівнями освіти серед жителів США. Під час роботи вчені з'ясували, що здобуття важливих знань не тільки допомагає нам краще влаштуватися в житті й отримати хороші робочі пропозиції, а й диктує те, скільки ми проживемо, пише Institute for Health Metrics and Evaluation.

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Аналіз, опублікований у журналі The Lancet Public Health, показав, що освіта має глибокий вплив на тривалість життя, причому розрив між найбільш і найменш освіченими людьми значно збільшився за останні два десятиліття. У 2019 році люди з вищою освітою жили майже на 11 років довше за тих, хто не мав диплома про середню освіту, порівняно з восьмирічним розривом у 2000 році.

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Дослідження показало різне збільшення тривалості життя залежно від рівня освіти. Найбільш значний приріст спостерігався у випускників коледжів, які збільшили тривалість життя на 2,5 року до 84,2 року в середньому. У людей з деякою вищою освітою тривалість життя збільшилася на 0,7 року і досягла 82,1 року, а випускники середньої школи додали всього 0,3 року, довівши свій середній показник до 77,3 року. У людей без диплома про середню освіту тривалість життя не збільшилася зовсім і залишилася на колишньому рівні — 73,5 року.

Старша авторка дослідження і доцентка IHME, Лаура Дуаєр-Ліндгрен, пояснила це тим, що в США більш формальна освіта часто призводить до кращих можливостей працевлаштування, включно з більш високооплачуваною роботою, яка пов'язана з меншим ризиком для здоров'я. Це дає людям можливість вести здоровий спосіб життя і, за необхідності, отримувати якісну медичну допомогу.

Тривалість життя людей, які не мають диплома про повну загальну середню освіту, варіювалася від 57,9 року в одних округах до 90,1 року в інших, що є досить серйозним розривом у 32,2 року. Для порівняння, у випускників коледжів цей розкид на 18,7 років менший — від 75,2 до 93,9 років у різних округах. Особливо різкі відмінності спостерігалися в округах Південного Сходу, Аппалачів і частини Південної Дакоти, де середня тривалість життя була помітно нижчою у менш освіченого населення. У Каліфорнії ж, навпаки, тривалість життя тих, хто не має диплома про середню освіту, значно збільшилася. Ймовірно, на це вплинула велика кількість іммігрантів у штаті, які зазвичай живуть довше, ніж уродженці США.

Якби випускників коледжів у США розглядали як окрему націю, то їхня тривалість життя у 84,2 року посіла б четверте місце серед 199 країн у світі. Водночас ті, хто має диплом про повну загальну середню освіту, опустилися б на 137-ме місце.

Дослідження також показало, що жінки незмінно випереджають чоловіків на всіх рівнях освіти, хоча розрив у тривалості життя між найменш і найбільш освіченими чоловіками за два десятиліття збільшився більшою мірою. Наприклад, у 2019 році жінки без диплома про повну загальну середню освіту прожили в середньому майже 72 роки порівняно з 68 роками у чоловіків.

Дослідники IHME вперше проаналізували освітні відмінності в тривалості життя в 3 110 округах США для обох статей, розглядаючи чотири рівні освіти за 20-річний період. Отримані результати підкреслюють істотну роль освіти в стані нашого загального здоров'я в довгостроковій перспективі, що означає, що це вкладення не лише в розвиток нашої ерудиції та навичок, а й фундамент гарного самопочуття.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.