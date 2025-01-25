Студентів, які відмовляться проходити військову підготовку, можуть відрахувати, — Міноборони

Базову загальновійськову підготовку з нового навчального року інтегрують в освітній процес у вищих навчальних закладах. І якщо студент відмовиться від проходження цієї дисципліни, його можуть вигнати з університету.

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З вересня для студентів закладів вищої освіти розпочинається новий обов'язковий курс базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Як наголошують в Міноборони, програма спрямована на формування у молоді необхідних військових навичок та забезпечення готовності громадян до захисту держави.

Військова підготовка для студентів, що інтегрується в освітній процес закладів вищої освіти, передбачає 300 академічних годин та складається з двох компонентів:

теоретичний курс (90 академічних годин) проводитиметься безпосередньо у закладах освіти;

практичний курс (210 академічних годин) реалізовуватиметься у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.

Студенти, які здобувають вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, БЗВП викладатимуть на другому році навчання, а для здобувачів вищої освіти на основі кваліфікаційно-професійних рівнів молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра — вже на першому році навчання.

Хто має проходити БЗВП

Теоретичний курс викладатиметься для всіх студентів, а практичну частину повинні пройти всі чоловіки, придатні за станом здоров'я. Жінки, які придатні за станом здоров’я, зможуть долучитися до практичних занять на добровільній основі, але перед цим їм необхідно стати на військовий облік у ТЦК та СП.

Перед початком практичної частини всі учасники пройдуть медичний огляд. Особи, визнані непридатними до військової служби, будуть звільнені від практичного курсу.

Відмова студента, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної частини базової підготовки, яка буде інтегрована в навчальний план як окрема дисципліна, є підставою для його відрахування із закладу освіти, наголошують у Міноборони.

Практичні заняття проводитимуться під час канікул, що дозволить уникнути конфлікту з основним навчанням.

Навички, які отримають студенти під час БЗВП

Під час підготовки студенти денної та дуальної форм навчання отримають базові знання з тактики, домедичної допомоги, психологічної підготовки, основ військової дисципліни, міжнародного гуманітарного права та навички поводження зі стрілецькою зброєю. Основний акцент буде зроблено на практичних аспектах, зокрема тренуванні у використанні зброї, орієнтуванні на місцевості та забезпеченні власної безпеки в умовах бойових дій тощо.

Переваги проходження БЗВП

Після проходження БЗВП студенти складатимуть військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність. Це звільнить їх від проходження обов'язкової військової служби, яку мають пройти всі чоловіки у віці 18-25 років. Також проходження БЗВП буде необхідною умовою для першого працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру.

Нагадаємо, Фокус писав про особливості обовʼязкової базової військової підготовки.

Раніше народний депутат Дмитро Разумков заявляв, що студентів, які пройшли БЗВП на першому курсі та були після цього відраховані, зможуть мобілізувати вже з 18 років. Але керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони Андрій Коваленко спростував слова парламентаря.