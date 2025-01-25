Студентов, которые откажутся проходить военную подготовку, могут отчислить, — Минобороны

Базовую общевойсковую подготовку с нового учебного года интегрируют в образовательный процесс в высших учебных заведениях. И если студент откажется от прохождения этой дисциплины, его могут выгнать из университета.

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С сентября для студентов высших учебных заведений начинается новый обязательный курс базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Как отмечают в Минобороны, программа направлена на формирование у молодежи необходимых военных навыков и обеспечение готовности граждан к защите государства.

Военная подготовка для студентов, которая интегрируется в образовательный процесс высших учебных заведений, предусматривает 300 академических часов и состоит из двух компонентов:

теоретический курс (90 академических часов) будет проводиться непосредственно в учебных заведениях;

практический курс (210 академических часов) будет реализовываться в специальных учебных центрах ВСУ.

Студентам, получающим высшее образование на основе полного общего среднего образования, БОВП будут преподавать на втором году обучения, а для соискателей высшего образования на основе квалификационно-профессиональных уровней младшего специалиста и младшего бакалавра — уже на первом году обучения.

Кто должен проходить БОВП

Теоретический курс будет преподаваться для всех студентов, а практическую часть должны пройти все мужчины, пригодные по состоянию здоровья. Женщины, которые пригодны по состоянию здоровья, смогут присоединиться к практическим занятиям на добровольной основе, но перед этим им необходимо стать на воинский учет в ТЦК и СП.

Перед началом практической части все участники пройдут медицинский осмотр. Лица, признанные непригодными к военной службе, будут освобождены от практического курса.

Отказ студента, который признан годным к военной службе, от прохождения практической части базовой подготовки, которая будет интегрирована в учебный план как отдельная дисциплина, является основанием для его отчисления из учебного заведения, отмечают в Минобороны.

Практические занятия будут проводиться во время каникул, что позволит избежать конфликта с основным обучением.

Навыки, которые получат студенты во время БОВП

Во время подготовки студенты дневной и дуальной форм обучения получат базовые знания по тактике, домедицинской помощи, психологической подготовки, основ воинской дисциплины, международного гуманитарного права и навыки обращения со стрелковым оружием. Основной акцент будет сделан на практических аспектах, в частности тренировке в использовании оружия, ориентировании на местности и обеспечении собственной безопасности в условиях боевых действий и тому подобное.

Преимущества прохождения БОВП

После прохождения БОВП студенты будут принимать военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность. Это освободит их от прохождения обязательной военной службы, которую должны пройти все мужчины в возрасте 18-25 лет. Также прохождение БОВП будет необходимым условием для первого трудоустройства на государственную службу, в органы местного самоуправления и прокуратуру.

Напомним, Фокус писал об особенностях обязательной базовой военной подготовки.

Ранее народный депутат Дмитрий Разумков заявлял, что студентов, которые прошли БОВП на первом курсе и были после этого отчислены, смогут мобилизовать уже с 18 лет. Но руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко опроверг слова парламентария.