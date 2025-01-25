Живут на 11 лет дольше неучей: ученые рассказали, как образование влияет на здоровье людей

В современном мире образованность является важным аспектом успешности в жизни. Однако недавно ученые выяснили, что оно также напрямую влияет и на наше физическое здоровье и то, до скольки лет мы доживем.

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Новое исследование Института метрики и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Вашингтонского университета выявило необычные различия в средней продолжительности жизни (СПЖ) по уровням образования среди жителей США. В ходе работы ученые выяснили, что получение важных знаний не только помогает нам лучше устроиться в жизни и получить хорошие рабочие предложения, но и диктует то, сколько мы проживем, пишет Institute for Health Metrics and Evaluation.

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Анализ, опубликованный в журнале The Lancet Public Health, показал, что образование оказывает глубокое влияние на продолжительность жизни, причем разрыв между наиболее и наименее образованными людьми значительно увеличился за последние два десятилетия. В 2019 году люди с высшим образованием жили почти на 11 лет дольше тех, кто не имел диплома о среднем образовании, по сравнению с восьмилетним разрывом в 2000 году.

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Исследование показало различное увеличение продолжительности жизни в зависимости от уровня образования. Наиболее значительный прирост наблюдался у выпускников колледжей, которые увеличили продолжительность жизни на 2,5 года до 84,2 года в среднем. У людей с некоторым высшим образованием продолжительность жизни увеличилась на 0,7 года и достигла 82,1 года, а выпускники средней школы прибавили всего 0,3 года, доведя свой средний показатель до 77,3 года. У людей без диплома о среднем образовании продолжительность жизни не увеличилась вовсе и осталась на прежнем уровне — 73,5 года.

Старший автор исследования и доцент IHME, Лаура Дуайер-Линдгрен, пояснила это тем, что в США более формальное образование часто приводит к лучшим возможностям трудоустройства, включая более высокооплачиваемую работу, которая связана с меньшим риском для здоровья. Это дает людям возможность вести здоровый образ жизни и, при необходимости, получать качественную медицинскую помощь.

Продолжительность жизни людей, не имеющих диплома о среднем образовании, варьировалась от 57,9 года в одних округах до 90,1 года в других, что представляет собой довольно серьезный разрыв в 32,2 года. Для сравнения, у выпускников колледжей этот разброс на 18,7 лет меньше — от 75,2 до 93,9 лет в разных округах. Особенно резкие различия наблюдались в округах Юго-Востока, Аппалачей и части Южной Дакоты, где средняя продолжительность жизни была заметно ниже у менее образованного населения. В Калифорнии же, наоборот, продолжительность жизни тех, кто не имеет диплома о среднем образовании, значительно увеличилась. Вероятно, на это повлияло большое количество иммигрантов в штате, которые обычно живут дольше, чем уроженцы США.

Если бы выпускники колледжей в США рассматривались как отдельная нация, то их продолжительность жизни в 84,2 года заняла бы четвертое место среди 199 стран в мире. В то же время те, кто имеет диплом о среднем образовании, опустились бы на 137-е место.

Исследование также показало, что женщины неизменно опережают мужчин на всех уровнях образования, хотя разрыв в продолжительности жизни между наименее и наиболее образованными мужчинами за два десятилетия увеличился в большей степени. Например, в 2019 году женщины без диплома о среднем образовании прожили в среднем почти 72 года по сравнению с 68 годами у мужчин.

Исследователи IHME впервые проанализировали образовательные различия в продолжительности жизни в 3 110 округах США для обоих полов, рассматривая четыре уровня образования за 20-летний период. Полученные результаты подчеркивают существенную роль образования в состоянии нашего общего здоровья в долгосрочной перспективе, что значит, что это вложение не только лишь в развитие нашей эрудиции и навыков, но и фундамент хорошего самочувствия.

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