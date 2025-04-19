Слухали під стінами: захисника Києва не пустили читати лекцію до "Могилянки", — командир 3 ОШБр

Командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук стверджує, що українському військовому Євгену Вряднику не дозволили читати лекцію в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" та студенти 19 квітня слухали спікера надворі. Причиною, за його словами, став висновок комітету з етики, який назвав погляди захисника "занадто правими".

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Допис військовий опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Дмитро Кухарчук звинуватив "Могилянку" в упередженому ставленні до військового Фото: скриншот Дмитро Кухарчук розповів про інцидент із лекцією Євгена Врядника в "Могилянці" Фото: скриншот

Командир 3-ї ОШБр розповів, що студенти "Києво-Могилянської академії" слухали лекцію Євгена Врядника, друга Жекуса, під стінами "Культурно-мистецького центру НаУКМА".

"Саме тієї Могилянки, яка з 1632 року була осередком українства і несла правильні сенси там, де їх не було. Але сьогодні студенти стоять під стінами, а не всередині. Бо двері для них — зачинені", — написав майор ЗСУ Дмитро Кухарчук.

Студенти слухали лекцію Євгена Врядника під стінами "Києво-Могилянської академії" Фото: Instagram / slipio.ck.ua

За його словами, читати лекцію "Героїчна порода: від старої України до Третіх визвольних змагань" в навчальному закладі захиснику, який воював на найгарячіших ділянках фронту, заборонило керівництво.

"Йому відмовили через висновок так званого "комітету з етики" — мовляв, він занадто правий, аби читати в академії лекції", — стверджує Кухарчук.

Командир 3-ї ОШБр додав, що звертався до керівництва академії від імені командування 3-го Армійського корпусу.

"Попереджав про недопустимість ситуацій, у яких люди, що боронили Київ, не мають змоги прочитати лекцію в цьому ж Києві. Але марно. Сьогоднішня Києво-Могилянка перетворилася на режимний об’єкт, який більше нагадує університет епохи Януковича, ніж простір вільної думки", — написав військовий.

Євгену Вряднику нібито заборонили читати лекцію в Києво-Могилянській академії Фото: Instagram / slipio.ck.ua

У Telegram-каналі спільноти "Авангард (АКС)" 18 квітня було опубліковано анонс присвяченої історії українського правого руху лекції "Героїчна порода: від Старої України до Третіх Визвольних Змагань", що мала відбутися о 18:00 19 квітня в культурно-мистецькому центрі НаУКМА. О 18:06 19 квітня спільнота опублікувала допис, у якому стверджувалося, що керівництво НаУКМА виступає проти проведення лекції у стінах "Могилянки" та зачинило Культурно-мистецький центр.

Євгена Врядника не пустили до "Могилянки": реакція академії

Офіційної реакції від адміністрації "Києво-могилянської академії" на скаргу Дмитра Кухарчука на момент публікації матеріалу не було.

В коментарях до допису користувачка Ангеліна Рожець, що представилася студенткою академії, військовослужбовицею та координаторкою могилянського волонтерського осередку @kma_help, попросила уточнити, як саме адміністрація закладу аргументувала відмову у проведенні заходу.

"Я точно знаю, що в Могилянці поважають військових та мають беззаперечну проукраїнську позицію. Мені невідомо нічого про цю ситуацію, проте я знаю, що в нас би не заборонили чиюсь лекцію з аргументацією "занадто правий", — написала Ангеліна Рожець.

Військовослужбовиця та студентка "Могилянки" прокоментувала інцидент з лекцією Врядника Фото: скриншот

Зазначимо, студент "Києво-Могилянської академії" Святослав Сиротюк 19 квітня повідомив, що його з трьома товаришами по навчанню затримала поліція Києва під час прогулянки в Подільському районі столиці та заштовхали у "бус", зламавши ноутбук.

Також нагадаємо, 18 квітня поліція Києва повідомила про затримання підлітків, які сильно побили військового в районі Гідропарку. Наступного дня, 19 квітня, правоохоронці Києва повідомили про затримання ще двох із чотирьох підозрюваних у побитті військового у київському Гідропарку. Ними виявилися кияни віком 15 і 17 років.