"Спасибо": в "Укрзализныце" отреагировали на пост военного, испачкавшего вагон (фото)

Командир экипажа медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Олег Магдич, возвращаясь с фронта, зашел в поезд в грязных берцах. Однако впоследствии он попросил прощения у "Укрзализныци".

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Соответствующий пост военный опубликовал в Facebook. Он добавил, что в следующий раз будет тщательнее чистить обувь.

"Это — ноги человека, который еще несколько часов назад топтал этими ногами зону боевых действий. А сейчас едет в чистеньком вагоне "Интерсити". И ей так стыдно, что капец... Извините, "Укрзализныця", — написал он.

На пост отреагировали в пресс-службе компании, отметив, что военному не за что извиняться. Там добавили, что берцы мужчины — это символ "войны, которая дает нам мир".

"Вы извиняетесь? А мы склоняем головы. Потому что эти берцы — это символ. Это след войны, что дает нам мир. Это земля, которую Вы защищали", — прокомментировали работники "Укрзализныци".

Этот комментарий вызвал у Олега Магдича слезы на глазах.

"Сижу, читаю ваш комент. Минуты 3 читал. Потому что после каждого предложения смотрел в окно. Прятал слезы", — отреагировал военный на комментарий "Укрзализныци".

Напомним, 24 сентября 2024 года стало известно, что в тамбуре поезда спал военный с собакой. Тогда в "Укрзализныце" рассказали об отличиях в поведении военных и заверили, что сон в тамбуре мужчина выбрал для себя сам.

Позже, в январе 2025 года в сети распространилось видео, на котором, как утверждается, проводник на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска не пускает в вагон военного с собакой. В пресс-службе "Укрзализныци" тогда отметили, что перевозка военных является их приоритетом.