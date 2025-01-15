В Ивано-Франковске мужчину в военной форме не пускали на поезд с псом: детали (видео)

Действительно ли мужчина на видео является военнослужащим — неизвестно. В пресс-службе "Укрзализниці" говорят, что перевозка военных у них в приоритете, и обещают разобраться в ситуации.

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В сети распространяется видео, на котором, как утверждается, проводник на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска не пускает в вагон военного с собакой. В АО "Укрзализныця" пообещали разобраться с ситуацией и обратились к автору контента за деталями. Кадры вероятного инцидента с военным опубликовал в TikTok пользователь Arthur.

На видео можно увидеть, как проводник не дает зайти в вагон мужчине в камуфляжных штанах и куртке цвета хаки. Проводник тянет мужчину за воротник, когда тот пытается подняться по лестнице.

Автор на видео говорит, что военного не хотят пустить к поезду с псом.

Наконец мужчина поднялся в тамбур вместе с собакой. Автор ролика говорит, что пассажира в форме пустили в вагон только после того, как он начал снимать видео, а что происходило дальше — ему неизвестно.

"Укрзализныця" отреагировала на инцидент в комментариях под видео и пообещала разобраться в ситуации.

"Перевозка военных — приоритет УЗ. Мы хотим разобраться в этой ситуации объективно", — написали представители перевозчика.

В пресс-службе "Укрзализныци" попросили автора рассказать, когда и на каком рейсе произошел инцидент. Пользователь ответил, что снял видео на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска в субботу 11 января около 21:00 на первом пути.

Других комментариев от "Укрзализныци" на момент публикации материала не было. Действительно ли мужчина на видео является военнослужащим — также неизвестно.

В "Укрзализныце" пообещали объективно разобраться в том, что произошло Фото: Скриншот

Мнения украинцев в комментариях разделились. Одни возмущались неуважительным отношением к военным с животными, другие отмечали, что правила едины для всех.

Видео вызвало дискуссию в комментариях Фото: Скриншот

Напомним, 13 января в сети распространилось видео инцидента в элитном ресторане столицы, персонал которого отказался обслуживать мужчин в форме по приказу администрации. Шеврон на форме одного из участников конфликта свидетельствует о том, что он может служить в полиции охраны.

Впоследствии появилась реакция полиции и ресторана. Правоохранители сообщили об открытии уголовного производства, а ресторан назвал произошедшее "неприятной ситуацией" и попросил "не вестись на провокационную информацию".