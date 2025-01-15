В Івано-Франківську чоловіка у військовій формі не пускали на поїзд з псом: деталі (відео)

Чи справді чоловік на відео є військовослужбовцем — невідомо. В пресслужбі "Укрзалізниці" говорять, що перевезення військових є їхнім пріоритетом, і обіцяють розібратися в ситуації.

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В мережі шириться відео, на якому, як стверджується, провідник на залізничному вокзалі Івано-Франківська не пускає до вагона військового з собакою. В АТ "Укрзалізниця" пообіцяли розібратися з ситуацією та звернулися до автора контенту за деталями. Кадри ймовірного інциденту з військовим опублікував у TikTok користувач Arthur.

На відео можна побачити, як провідник не дає зайти до вагона чоловікові в камуфляжних штанах і куртці кольору хакі. Провідник тягне чоловіка за комір, коли той намагається піднятися сходами.

Автор на відео говорить, що військового не хочуть пустити до поїзда з псом.

Врешті чоловік піднявся до тамбура разом із собакою. Автор ролика говорить, що пасажира у формі пустили до вагона лише після того, як він почав знімати відео, а що відбувалося далі — йому невідомо.

"Укрзалізниця" відреагувала на інцидент у коментарях під відео та пообіцяла розібратися в ситуації.

"Перевезення військових — пріоритет УЗ. Ми хочемо розібратися в цій ситуації обʼєктивно", — написали представники перевізника.

У пресслужбі "Укрзалізниці" попросили автора розповісти, коли та на якому рейсі стався інцидент. Користувач відповів, що зняв відео на залізничному вокзалі Івано-Франківська в суботу 11 січня близько 21:00 на першій колії.

Інших коментарів від "Укрзалізниці" на момент публікації матеріалу не було. Чи дійсно чоловік на відео є військовослужбовцем — також невідомо.

В "Укрзалізниці" пообіцяли об'єктивно розібратися в тому, що сталося Фото: Скриншот

Думки українців у коментарях розділилися. Одні обурювалися неповажним ставленням до військових із тваринами, інші зазначали, що правила єдині для всіх.

Відео викликало дискусію в коментарях Фото: Скриншот

Нагадаємо, 13 січня в мережі поширилося відео інциденту в елітному ресторані столиці, персонал якого відмовився обслуговувати чоловіків у формі за наказом адміністрації. Шеврон на формі одного з учасників конфлікту свідчить про те, що він може служити в поліції охорони.

Згодом з'явилась реакція поліції та ресторану. Правоохоронці повідомили про відкриття кримінального провадження, а ресторан назвав подію "неприємною ситуацією" та попросив "не вестися на провокативну інформацію".