"Дякуємо": в "Укрзалізниці" відреагували на пост військового, що забруднив вагон (фото)

Командир екіпажу медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Олег Магдич, повертаючись з фронту, зайшов до потягу у брудних берцях. Однак згодом він попросив вибачення в "Укрзалізниці".

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Відповідний пост військовий опублікував в Facebook. Він додав, що наступного разу буде ретельніше чистити взуття.

"Це — ноги людини, яка ще декілька годин тому топтала цими ногами зону бойових дій. А зараз їде в чистенькому вагоні "Інтерсіті". І їй так соромно, що капець… Вибачте, "Укрзалізниця", — написав він.

На пост відреагували в пресслужбі компанії, зазначивши, що військовому немає за що перепрошувати. Там додали, що берці чоловіка – це символ "війни, що дає нам мир".

"Ви вибачаєтесь? А ми схиляємо голови. Бо ці берці — це символ. Це слід війни, що дає нам мир. Це земля, яку Ви захищали", — прокоментували працівники "Укрзалізниці".

Цей коментар викликав у Олега Магдича сльози на очах.

"Сиджу, читаю ваш комент. Хвилини 3 читав. Бо після кожного речення дивився у вікно. Ховав сльози", — відреагував військовий на коментар "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 24 вересня 2024 року стало відомо, що в тамбурі потягу спав військовий із собакою. Тоді в "Укрзалізниці" розповіли про відмінності у поведінці військових та запевнили, що сон у тамбурі чоловік обрав для себе сам.

Пізніше, в січні 2025 року в мережі поширилось відео, на якому, як стверджується, провідник на залізничному вокзалі Івано-Франківська не пускає до вагона військового з собакою. В пресслужбі "Укрзалізниці" тоді зазначили, що перевезення військових є їхнім пріоритетом.