Повлияет на размер пенсий: в Украине выросла средняя зарплата

В мае 2025 года в Украине средняя зарплата, с которой уплачиваются страховые взносы и которая берется в расчет при начислении пенсии, составила 20 355 гривен.

Related video

В апреле 2025 года этот показатель составлял 19 856,19 грн. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Уточняется, что данный показатель средней заработной платы (дохода) в Украине был утвержден Пенсионным фондом 26 июня 2025 года.

Зарплата в Украине — ожидать ли повышения

Согласно действующему законодательству, право на такую компенсацию возникает, когда индекс потребительских цен (ИПЦ), рассчитанный нарастающим итогом, превышает установленный порог в 103%.

Базовым месяцем для расчета индекса потребительских цен в 2025 году стал январь.

Таким образом, отслеживание роста инфляции началось с февраля. По данным на июнь, индекс уже достиг отметки 104,4%, что означает превышение порогового значения.

Согласно постановлению Кабмина №1078 от 17 июля 2003 года, именно после достижения такого уровня инфляции работники получают право на индексацию зарплат. Это означает, что уже в июле 2025 года заработные платы должны быть увеличены в соответствии с установленными нормативами, чтобы компенсировать рост цен и сохранить покупательскую способность доходов граждан.

Напомним, в Украине изменились правила получения пенсий через банковские счета. Процедура идентификации пенсионеров по-прежнему обязательна, однако в ней появились определенные нововведения.

Ранее мы сообщали, какие пенсии в Украине и странах Европы. Средняя пенсия в Украине сегодня составляет 6 341 гривну, что по текущему курсу равно примерно 132,5 евро. Средняя пенсия в странах Европы, по самым свежим доступным данным, составляет около 1 345 евро в месяц (примерно 64 372 гривны).