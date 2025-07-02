Украинцы имеют право на получение единовременного пособия ко Дню Независимости, который отмечаем 24 августа. Суммы выплат разные, как и условия для получения. Фокус выяснил подробно.

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Ежегодно некоторые граждане Украины получают дополнительные выплаты от государства в сумме от 450 до 3100 грн, которые будет осуществлять Пенсионный фонд. Согласно постановлению КМУ № 1396, право на получение разовой денежной помощи имеют пять категорий лиц. Поэтому, как подать документы и получить деньги, в материале Фокуса.

Кто имеет право на государственную помощь ко Дню Независимости

Получить разовую выплату могут граждане, которые принимали участие в военных действиях, а также испытали страдания от войны.

На государственную помощь ко Дню Независимости могут рассчитывать не все Фото: kp.ua

Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концлагерей. Участники боевых действий, пострадавшие во время Революции Достоинства, несовершеннолетние узники концлагерей, а также дети, которые родились в местах заключения родителей. Люди с особыми заслугами перед государством. Семьи погибших ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, которые не женились повторно. Участники войны, бывшие узники, лица, вывезенные на принудительные работы, дети партизан и других борцов с нацизмом.

Согласно закону до 24 августа 2025 года государство должно выплатить разовую денежную помощь отдельным категориям граждан

Как пояснила Фокусу Анна Даниэль, адвокат, управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль", согласно закону до 24 августа 2025 года государство должно выплатить разовую денежную помощь отдельным категориям граждан.

"Постановлением Кабмина № 1396 "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях" утвержден Порядок осуществления разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", — отметила Анна Даниэль.

Этот порядок определяет механизм предоставления ветеранам войны и жертвам нацистских преследований разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины.

Стали известны размер денежной помощи и срок выплат в 2025 году

Сколько заплатят в 2025 году: размер денежной помощи и срок выплат

Лица с инвалидностью вследствие войны: I группа — 3 100 грн; II группа — 2 900 грн; III группа- 2 700 грн;

участники боевых действий, пострадавшие на Майдане — 1 000 грн;

лица с особыми заслугами перед Украиной — 3 100 грн;

члены семей погибших, жены/мужья умерших защитников (если не женились во второй раз) — 650 грн;

другие участники войны, депортированные, дети подпольщиков — 450 грн.

Разовая денежная помощь ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа ежегодно

Как пояснила юрист, разовая денежная помощь ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа ежегодно.

В ПФУ добавили, что всем пенсионерам, которые имеют право на единовременную денежную помощь ко Дню Независимости, средства поступят в августе вместе с пенсией. Для проведения такой выплаты пенсионерам дополнительно обращаться не нужно.

По данным ПФУ, ветеранам войны, которые служат или работают и не являются пенсионерами, средства поступят на счета воинских частей, учреждений, организаций, где они служат или работают. Всю информацию должны предоставить работодатели.

"Если вы не являетесь пенсионером и проходите службу / работаете, то убедитесь, что работодатель имеет документы о вашей принадлежности к ветеранам войны", — отметили в ПФУ.

Пенсионерам, которые имеют право на помощь ко Дню Независимости, средства поступят в августе Фото: НБУ

Помощь ко Дню Независимости: какие документы нужно предоставить

В перечне документов на получение денежной помощи ко Дню Независимости прежде всего следует написать заявление. Отметим, что тем, кто имеет право на выплату, не получает пенсию, не проходит службу (не работает), для получения помощи следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины до 1 августа текущего года. Также можно подать заявление на выплаты через веб-портал электронных услуг ПФУ или отправить по почте.

Денежная помощь не выплачивается в случае смерти получателя денежной помощи

Кроме заявления в произвольной форме, должна содержаться следующая информация:

серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении, или временного удостоверения гражданина Украины;

номер банковского счета (по стандарту IBAN) получателя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);

реквизиты удостоверения лица, которое дает право на получение денежной выплаты ко Дню Независимости Украины (номер и серия, дата и место выдачи, наименование органа (должностного лица), выдавшего документ).

"Денежная помощь не выплачивается в случае смерти получателя", — отмечает Анна Даниэль.

Пенсионерам разовая денежная помощь ко Дню Независимости Украины выплачивается вместе с пенсионными поступлениями

Если отказали в помощи: какие шаги — объяснение юриста

Отметим, что самыми распространенными причинами отказа в выплатах являются ошибки при оформлении заявления или пакета документов. В частности, неполный список или неправильно оформленное заявление, неверные банковские реквизиты (IBAN). Есть и такие случаи, когда в пакете документов нет удостоверения, которое дает право на выплату. Поэтому, следует внимательно проверить все свои представленные данные перед направлением в ПФУ. Если допустили ошибку, устраните ее и подайте заявление повторно.

Как отмечает адвокат Анна Даниэль, в случае отказа в выплате денежной помощи ко Дню Независимости Украины территориальный орган Пенсионного фонда Украины должен проинформировать заявителя через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ. Если же вы считаете отказ необоснованным, следует подать письменную жалобу в вышестоящий орган ПФУ (региональное управление). А в случае отсутствия или неудовлетворительного, обращайтесь в суд на основании постановления КМУ № 1396 и № 486, а также закона Украины "О статусе ветеранов войны" или "О жертвах нацистских преследований" — в зависимости от вашей категории.